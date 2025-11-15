Fuerza del Pueblo : “El colapso del tanque del INAPA en Consuelo evidencia inversiones sin planificación, sin diseño y sin mantenimiento”

Por Omar Liriano

Santo Domingo.- La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de Fuerza del Pueblo afirmó que el colapso del tanque de almacenamiento del INAPA en el municipio de Consuelo (San Pedro de Macorís) confirma que, en el actual gobierno, las inversiones en obras no se realizan con la debida planificación ni diseño, y no van acompañadas de medidas de mantenimiento de la infraestructura existente, lo que pone en riesgo a los moradores y se traduce en impacto bajo o nulo sobre la calidad y continuidad del servicio de agua potable y saneamiento.

Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría, recordó que INAPA anunció en 2022 una inversión superior a 125 millones de pesos para mejorar el suministro de agua en Consuelo. Tres años después de iniciados los trabajos se produce un colapso por fallas estructurales en un tanque del mismo municipio, dejando claro que esa inversión no contempló en su planificación la revisión de los activos existentes, ni se realizó un diseño adecuado que incorporara todos los elementos de la infraestructura actual para mejorarlos, sustituirlos o readecuarlos a la nueva situación.

Puede Interesarle: CAASD avanza trabajos de rehabilitación de tanques de agua potable en el Gran Santo Domingo

El también miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo subrayó que son las propias autoridades del INAPA quienes establecen que “no se realizaron evaluaciones de integridad estructural, lo que finalmente condujo a la falla súbita del tanque”. Ante esa admisión, Otáñez planteó la pregunta que hoy se hacen los munícipes de Consuelo y la opinión pública: “Si INAPA sabía que manejaba un tanque de almacenamiento con más de 40 años de construido, ¿por qué no se realizó una evaluación de integridad estructural como parte de la inversión de más de 125 millones de pesos en Consuelo?”

Las consecuencias están a la vista: más de 15 viviendas afectadas, cinco totalmente destruidas y más de 10 personas heridas, en una tragedia que pudo ser aún mayor. “A esto se suman recursos del Estado dilapidados por una mala planificación del desarrollo o ampliación de los servicios”, añadió.

Otáñez afirmó que situaciones como esta se han vuelto características del accionar de INAPA: inversiones fallidas, que no generan impacto en la mejora del servicio, y la respuesta oficial termina siendo un informe técnico que no asume responsabilidades, como si se tratara de un organismo ajeno a su deber institucional.

Asimismo, recogió la voz de la comunidad: “Al tanque colapsado solo le dieron pintura exterior para una imagen estética y no una adecuación estructural; eso pudo evitar el siniestro que afectó a decenas de familias y dejó sin servicio a miles de usuarios en Consuelo”.

Finalmente, Otáñez llamó a encarar una reforma estructural profunda del sector agua potable y saneamiento en la República Dominicana: “Necesitamos mejorar la eficiencia en la gestión, la efectividad en la prestación del servicio, la atención al cliente, la confianza del consumidor y la sostenibilidad financiera de un servicio público esencial. Sin estos pilares, seguiremos lamentando desastres evitables y desperdiciando recursos que deben servir a la gente”.