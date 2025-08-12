Fuente Externa

Santo Domingo. La Comisión Nacional Electoral (CNE) de la Fuerza del Pueblo emitió este domingo su boletín final correspondiente a la primera fase del proceso interno para elegir a las nuevas autoridades de la organización política.

Las elecciones internas, celebradas el domingo 3 de agosto, registraron una participación del 83.7 % del padrón habilitado, integrado exclusivamente por dirigentes del partido, reflejando, según la dirección de la FP, un alto compromiso y movilización de su militancia.

Durante la semana posterior a los comicios, la Comisión Nacional Electoral trabajó en el escrutinio, validación y cotejo de actas desde la Casa Nacional, bajo la supervisión de la Junta Central Electoral (JCE).

Los primeros resultados en ser divulgados correspondieron a las boletas A y B, que incluían las presidencias locales y los miembros de la Dirección Central por elección territorial.

En el caso de la boleta C, dedicada a las postulaciones nacionales de la Dirección Central, con un total de 462 aspirantes, el proceso de conteo requirió mayor tiempo debido a la complejidad del cotejo y procesamiento de las actas. Los resultados definitivos fueron publicados la noche del domingo 10.

Este proceso forma parte del Congreso Nacional Elector “Dr. Manolo Tavárez Justo”, en el que compitieron 1,471 aspirantes por 610 plazas en la Dirección Central y 73 presidencias territoriales, distribuidas en 148 mesas de votación ubicadas en 64 recintos a nivel nacional.

La dirigencia de Fuerza del Pueblo calificó la jornada como ejemplar, resaltando el orden, la transparencia y la activa participación de la estructura organizativa del partido.

Secretaría de Comunicaciones

Fuerza del Pueblo