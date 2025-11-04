Gobierno duplica la presencia policial en las calles: de 13% a 28% de agentes ahora patrullan

Fuente externa

Santo Domingo. En un avance significativo para la seguridad ciudadana, el país pasó de tener un 13% a un 28% los agentes destinados al patrullaje. Este logro se enmarca dentro de la transformación de la Policía Nacional impulsada por el Gobierno, que también ha logrado la renovación de 100 destacamentos de los 500 que se encontraban en condiciones deplorables.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía Faride Raful, al termino de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta sobre el Plan de Seguimiento a la Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

En materia de formación, Raful detalló que ya se han capacitado 4,000 policías en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES) y que 2,000 nuevos uniformados serán graduados, avanzando así en la meta de formar 20,000 policías para 2028.

Precisó que la modernización de la institución consolidará la dignificación salarial y la seguridad social de los miembros, la adquisición de vehículos y tecnología moderna, y la evaluación continua del desempeño.

También anunció que la Ley Orgánica de la Policía, que es parte de esa transformación, será sometida este mes, para garantizar la sostenibilidad de todos estos cambios que no están en ninguna normativa.

La funcionaria indicó que este lunes fue presentado de manera oficial el nuevo uniforme administrativo policial, cuyos cambios serán informados para orientar a la ciudadanía.

Resaltó que el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público ha fortalecido la prevención del delito, para el desmantelamiento de puntos de droga y bandas criminales.

Respecto a los indicadores de criminalidad, la tasa acumulada de homicidios se mantiene en 8.0; destacando que 25 demarcaciones permanecen en un dígito y nueve en dos. Por su parte, los robos registraron 5,958 denuncias en la última semana, una cifra que continúa en descenso.

Finalmente, en el ámbito migratorio, la Dirección General de Migración deportó a 5,562 indocumentados en la última semana y ha reforzado su presencia activa en Santiago, como parte de su intenso esfuerzo para evitar migrantes en condición irregular en el territorio nacional.