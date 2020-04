COVID-19 República Dominicana Confirmados: +123 Nuevos 6,416 Fallecidos: +4 Nuevos 286 Recuperados: 1,165 Activos: 4,965

Pueblo dominicano,

Quiero comenzar la intervención de hoy con un mensaje especial para nuestros adultos mayores.



Es cierto que hay muchas cosas que aún no se conocen sobre el coronavirus, pero hay un aspecto que está comprobado más allá de toda duda.



Sabemos que las personas mayores de 60 años somos especialmente vulnerables al virus, de esto tenemos sobrada información, tanto en el país como en el resto del mundo.



Esta vulnerabilidad se ve agravada en caso de que existan condiciones preexistentes de salud. Pero incluso sin ellas, tener más de 60 años es en sí un factor de riesgo.



Las personas adultas mayores, especialmente aquellas con condiciones de salud, serán por tanto las últimas en retornar a la “normalidad”, por tanto requieren más apoyo institucional y comunitario.



Cada comunidad debe conocerlos, saber quiénes son, cuáles son sus necesidades, participar, y en lo posible brindar el apoyo emocional y material que les sea necesario para sobrellevar esta situación.



También es importante para los adultos mayores que no salgan a trabajar. Si son funcionarios, el gobierno mantiene la exención de que asistan a sus lugares de trabajo y participar en la modalidad de teletrabajo.



Igualmente, están exentos de ir a trabajar en el sector privado, como ya se ha acordado con todos los sectores económicos, mientras dure el periodo de emergencia.



Sin embargo, más allá de las actividades laborales, es importante que los adultos mayores extremen las precauciones en todos los ámbitos de la vida.



Por eso les pedimos que no salgan a la calle, ni aún a los comercios o sucursales bancarias que permanecen abiertos. Y solicitamos igualmente que los familiares o vecinos más jóvenes hagan todo cuanto esté en su mano para ayudarles, ofreciéndose a realizar las diligencias que puedan necesitar los más mayores de su entorno.



Les informamos asimismo que en los hogares de ancianos se han reforzado las medidas de higiene y de distanciamiento para protegerlos, y donde ha sido necesario se han realizado operativos de salud, incluyendo la aplicación de pruebas rápidas.



Y en los centros penitenciarios también se está atendiendo esta situación. A los envejecientes se les ha separado del resto de la población, ubicándolos en zonas más aisladas y seguras.



Para el conjunto de la población penitenciaria, la Procuraduría General de la República con el apoyo de otras instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional ha realizado más de 9 mil pruebas a la población penitenciaria, lo que ha permitido segmentar y aislar la población.



Se restringieron las visitas y se crearon centros para visitas a distancia en los centros penitenciarios, donde el visitante no tiene contacto físico con el interno, solo visual a través de un cristal.



Se fortalecieron las medidas de control y sanitización, incluyendo la instalación de túneles de higienización para acceso a las personas, ya sea empleado administrativo, personal médico, de seguridad o suplidor de productos básicos.



Se crearon 12 centros regionales de aislamiento para los casos positivos donde se le practica a cada interno positivo, un electrocardiograma para proceder a su medicación gratuita.



Como resultado de todo esto, la espiral de contagios que se ha dado en otros países, aquí se ha reducido sustancialmente. Y los primeros infectados que fueron rápidamente aislados y tratados ya comienzan a recuperarse.



Al inicio de la pandemia, los valores positivos de las pruebas en algunas cárceles llegaban aproximadamente a un 20%, sin embargo, en las pruebas más recientes están en aproximadamente a un 5% gracias a estas medidas.



Por su parte, los privados de libertad están colaborando con la lucha contra el coronavirus mediante la confección de 48 mil mascarillas para uso del personal médico, administrativo, de seguridad y de los propios internos.



Adicionalmente, estamos protegiendo a otras poblaciones de riesgo, como ya informamos anteriormente. De esta forma, se han tomado disposiciones específicas para atender a toda la población con VIH del país, dotándolos de material de protección.



Y además, aquellos que califican, han sido incluidos en los programas de compensación económica establecidos por el gobierno durante el periodo de la pandemia.



Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Policía se entregaron alimentos y materiales de limpieza y desinfección en varios centros de rehabilitación de adictos a las drogas, donde se pautaron jornadas de fumigación y evaluación, así como la realización de pruebas del COVID19, en caso de que sean necesarias.



Relacionado con esto, les anuncio que el Consejo Nacional de Drogas ha habilitado la línea 829 520 6580 de apoyo psicológico y de tratamiento para la población con problemas de adicción a alcohol o drogas, que entendemos pueden necesitar apoyo adicional en estos momentos.



Esta línea también va dirigida a personas que conviven en aislamiento con un consumidor de drogas. En ambos casos, los ciudadanos recibirán atención personalizada y orientación para ayudarles.



Estimados compatriotas,



Ahora, quiero compartir con ustedes las medidas que ha tomado el Ministerio de Agricultura para apoyar a los productores de vegetales y hortalizas que vendían sus bienes a hoteles y restaurantes.



En primer lugar, a partir de esta semana, el Merca Santo Domingo recibirá 50 mil libras diarias de tomates de invernaderos y de campo abierto, empacados en bolsas de 5 libras.



De igual manera, el Ministerio de Agricultura ha coordinado con Organizaciones de Productores de Constanza y Jarabacoa, en La Vega, y de Rancho Arriba, El Pinal y Sabana Larga, en San José de Ocoa, la recepción de 10 camiones diarios de repollo, lechuga y remolacha, también en el Mercado de Santo Domingo.



Además, agricultura nos informa que para estos productores de vegetales y hortalizas, se continuará, y se reforzará, el programa gratuito de preparación de tierras para pequeños productores, y los apoyarán con la provisión de semillas y fertilizantes.



El Gobierno, asimismo, respaldará a los productores de fresa, cubriendo los gastos de su refrigeración, o congelamiento, dependiendo de sus necesidades.



Un caso que merece también nuestra atención es la producción de flores frescas. Agricultura está analizando con los productores de Constanza y Jarabacoa, posibles alternativas para atender las inquietudes que nos han expresado.

En otro orden de cosas, la Policía Nacional ha añadido a su aplicación móvil una sección para reportar violaciones a las disposiciones de estado de emergencia durante la crisis del COVID- 19.

La app permite aportar fotografías y videos que ilustren la violación de las disposiciones de emergencia, ya sea por parte de individuos, de grupos, o de comercios.

El objetivo es no saturar el 9-1-1, que está destinado únicamente a la atención a emergencias y que estos días está recibiendo llamadas de denuncia de incumplimiento de las medidas contra la pandemia.

La aplicación está activa las 24 horas del día e informa de las denuncias a las unidades más cercanas a los hechos descritos. El anonimato de los usuarios está, por supuesto, garantizado en todo momento.

Dominicanas y dominicanos,



Como señalamos recientemente, hemos tenido éxito en lograr moderar la curva de nuevos casos y, sobre todo, en evitar el colapso de los servicios de salud pública y privados.



Hemos logrado que la disponibilidad de camas de internamiento y de Cuidados Intensivos esté muy por encima de la demanda. Esto es un éxito fundamental si lo comparamos con lo sucedido en otros países.



Asimismo, vamos aumentando cada día la disponibilidad de insumos críticos para los servicios de salud.



Y lo más importante, hemos establecido mecanismos de coordinación permanente entre las instituciones, de manera que disponemos para la toma de decisiones de informaciones en tiempo real que nos permiten enfocar adecuadamente los esfuerzos.



Los dominicanos estamos, en definitiva, ganando la primera batalla de esta guerra, que apunta a ser larga en todo el mundo.



Ganar la segunda etapa dependerá de la voluntad de todos, y de que sepamos tomar en nuestras manos la responsabilidad de detener el coronavirus con nuestras actitudes diarias y con la solidaridad hacia los demás dominicanos y dominicanas.



Muchas gracias