Guido preocupado autoridades no solucionen acuciantes problemas SDE  

El aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, anunció que será el 2 de julio cuando manera formal, en el Club San Carlos, presente y haga su lanzamiento oficial de lo que es su proyecto presidencial, además de que dará inicio a visitas y encuentros para socializar sus visiones y preocupaciones sobre los problemas y temas nacionales.

Dijo que como político respetuoso de la ley aún no se ha abocado a hacer ningún tipo de actividad política, hasta tanto no llegue la fecha señalada por la Junta Central Electoral (JCE) para iniciar las actividades de carácter proselitista.

Durante un intercambio con periodistas y comunicadores de Santo Domingo Este, el aspirante a la nominación presidencial por el PRM también escuchó y compartió sobre los problemas que aquejan al municipio, así como a la situación de muchos perremeístas que “aún se encuentran desempleados y que han sido desamparados por los funcionarios de ese partido que ocupan importante plazas”.

Gómez Mazara se mostró preocupado con que las actuales autoridades del municipio SDE no hayan podido dar una respuesta efectiva y contundente con el problema de la acumulación de la basura, la inseguridad ciudadana, problemas que están azotando varios sectores.

“Aquí hay muchas necesidades que resolver, y me preocupa que muy pocas hay sido resueltas. Aquí hay muchos compañeros de partido que se fajaron durante las elecciones y hoy no encuentran a un funcionario que les recibe o les dé una explicación de por qué no tienen el derecho a ocupar un cargo que se ganaron”, dijo.