HONOR lanza convocatoria para elegir a su nuevo creador de contenido

Por Raysa Féliz

Santo Domingo. – Como parte de su compromiso con la innovación y el talento emergente, HONOR, marca global líder en IA para dispositivos y ecosistemas, anuncia su participación en el Festival de Creadores de Contenido y la búsqueda de su próximo embajador de marca. Esta iniciativa tiene como objetivo descubrir a un talento local que represente los valores de innovación, autenticidad, creatividad y conexión digital que definen a HONOR.

Durante el festival, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones Sambil, los asistentes podrán interactuar directamente con la marca a través de experiencias inmersivas, retos creativos y dinámicas en redes sociales. “Ante el crecimiento exponencial de jóvenes creadores de contenido que están transformando la manera en que se comunican las ideas, las tendencias y la tecnología, en HONOR abrimos un espacio diseñado para ellos”, expresó Moisés Abreu, Marketing Manager de HONOR República Dominicana.

La convocatoria está dirigida a jóvenes apasionados por la tecnología, la creatividad y la comunicación, quienes se enfrentarán a diferentes dinámicas que pondrán a prueba su autenticidad, habilidades digitales y capacidad para conectar con audiencias. “Creemos en el poder de los creadores locales para inspirar y conectar con nuevas audiencias. Este festival es el escenario perfecto para encontrar a alguien que represente la energía y visión de HONOR en República Dominicana”, señaló Abreu.

El embajador seleccionado será parte de campañas exclusivas con un contrato de 3 meses, recibirá uno de los smartphones más recientes, el HONOR 400 Pro, y diversos accesorios de la marca, además de colaborar en contenidos digitales que reflejen la esencia de HONOR. La convocatoria estará abierta a todos los creadores de contenido que asistan al festival y cumplan con los requisitos establecidos. El ganador se anunciará el 27 de octubre.

La forma de participar es creando contenido desde el stand de HONOR los días 24 y 25 de octubre. El contenido más creativo y con más interacción durante el fin de semana será el ganador.

Con esta iniciativa, HONOR reafirma su compromiso de empoderar a las nuevas generaciones a través de la tecnología y la creatividad. Más que un dispositivo, HONOR es una plataforma para contar historias, conectar comunidades y transformar ideas en impacto.