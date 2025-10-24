¡Increíble! Estación de bomberos del 911 en SDE bajo el agua

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO ESTE. — La estación tres de bomberos, en el Reparto Los Tres Ojos, está completamente inundada. Agua por doquier y equipos en riesgo. La magnitud de la situación tiene a vecinos y transeúntes asombrados.

Mientras el alcalde Dio Astacio se desplaza ayudando con los bomberos a las comunidades, la misma estación de emergencia se inunda, denunció un testigo que observaba el desastre.

El hecho ha causado asombro y preocupación entre los residentes, quienes aseguran que el municipio carece de autoridad para resolver los problemas de drenaje pluvial. “Nunca había pasado algo así”, dijo un vecino. “Los aguaceros más fuertes antes no habían logrado esto”.

Calles colapsadas, barrios anegados y estaciones de bomberos bajo el agua: surge una pregunta que nadie parece poder responder. Si los bomberos no pueden salir, ¿quién nos socorrerá cuando la emergencia toque a nuestra puerta?