Indignación en el ASDE: desvinculados aseguran regidores se han acomodado al alcalde

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.- De nuevo, la mañana de este martes, exempleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) protestaron en la parte frontal de la sede municipal exigiendo el pago de sus prestaciones laborales.

Desde que comenzó la gestión del alcalde fueron desvinculándolos mes por mes. Ese reclamo viene desde junio del 2024, a partir de que empezaron a pagar por cheque, revisar las nóminas y realizar cancelaciones por departamentos. Los exempleados relataron que los llamaban, les preguntaban cómo habían llegado a la institución y quién los había recomendado, para luego desvincularlos.

Los manifestantes denuncian que el alcalde Dioris Anselmo Astacio Pacheco se ha negado a cumplir con sus obligaciones legales, negándoles derechos adquiridos tras años de servicio. “Nos han cerrado las puertas del ayuntamiento, nos ignoran y nos desprecian. Es un atropello a nuestra dignidad”, denunciaron los afectados, quienes consideran que se les ha humillado pese a entregar buena parte de sus vidas al municipio.

En sus reclamos, recordaron que el ASDE no es propiedad del alcalde, sino del pueblo, y cuestionaron la falta de compasión y justicia en el trato recibido: “¿Dónde está el pastor que predica amor y reconciliación?”, preguntaron, señalando la contradicción entre la fe que profesa el ejecutivo municipal y sus acciones.

Los protestantes insisten en que se les entregue lo que por ley les corresponde. Sin embargo, desde la administración del ASDE se informó que ya se han pagado alrededor de 50 millones de pesos en prestaciones laborales, lo que abre un nuevo debate sobre a quiénes se les ha entregado ese dinero y por qué aún persisten las quejas de los desvinculados.

Además, los manifestantes se quejaron de que los regidores del municipio los han abandonado, al no respaldar sus reclamos ni acompañarlos en esta lucha que, según dijeron, debería ser una causa común en defensa de los trabajadores.

Dijeron que los regidores se han acomodado al alcalde, porque este los trata muy bien, y les recordaron que los comunitarios los están esperando en las diferentes circunscripciones.