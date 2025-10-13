INEFI reconoce a colaboradores juegos escolares San Francisco 2025

Por Tony Reyes

Alberto Rodríguez director del INEFI acompañado del director administrativo financiero del INEFI Cesar Carlos Ruiz tuvieron a su cargo la entrega de los merecidos reconocimientos a los empleados y funcionarios que aportaron su granito de área para que los juegos escolares tuvieran la brillantez esperada .

El Instituto Nacional de Educación Física Escolar reconoció varios colaboradores que trabajaron arduamente para que los recién culminados juegos escolares fueran un rotundo éxito su celebración.

Entre los reconocidos estuvieron el director técnico de los juegos Eddy González, al igual que Pedro Carmona, y Stefany Aracena.

También recibieron distinciones del INEFI Víctor Pérez y el comunicador Junior Matrille director regional del INEFI con asiento en esta ciudad.

Además fue reconocida la loable labor de la senadora de la provincia Hermanas Mirabal María Mercedes Ortiz quien realizó una excelente labor en la sub sede de Salcedo.

La gobernadora de la provincia Duarte Ana Xiomara Cortes fue reconocida por el INEFI por su gran respaldo a la celebración de la décima primera versión de los juegos escolares.

En el acto el personal del INEFI aprovechó para reconocer al director de la dependencia estatal Alberto Rodríguez con la entrega de una placa sorpresa por su excelente labor para el éxito de los juegos escolares 2025.

Rodríguez agradeció al personal del INEFI el gran trabajo en equipo para que los juegos culminaran de forma exitosa