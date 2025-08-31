IPPP lamenta fallecimiento de periodista Hansel Díaz Matthews

Fuente externa

Santo Domingo.- El Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) lamenta, profundamente, el fallecimiento del periodista Hansel Díaz Matthews, hijo del también Periodista Juan Bautista Diaz Cuevas.

Olivo De León, presidente del IPPP, expresó sus condolencias y solidaridad con Juan Bautista Díaz Cuevas y con Martha Matthews, padres de Hansel, en estos duros momentos de dolor y sufrimiento.

Hansel falleció este sábado 30 de agosto, tras padecer, durante años, de una condición que le produjo una serie de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV).

Durante estos años, sus padres sufrieron, junto a su hijo, la situación que le afectó todo este tiempo.

«Pedimos al Todopoderoso que perdone los errores que pudo haber cometido Hansel y que reciba su alma en su Gloria para su descanso eterno y tranquilidad de su familia», expresó De León.

Diaz Matthews laboró, varios años, en área internacional del periódico Hoy, y produjo y condujo un programa de radio.