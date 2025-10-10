Italia vibró con la cuarta edición de la Parada Dominicana en Roma

Fuente Externa

Roma, Italia. Cientos de dominicanos provenientes de distintos países de Europa se congregaron el domingo 5 de octubre en la capital italiana para celebrar la cuarta edición de la Parada Dominicana en Roma, Italia, el evento cultural dominicano más concurrido del continente europeo.

El presidente de la Parada Dominicana, Ángel Antonio Reyes Furcal, expresó: «La Parada Dominicana en Roma fue creada con el propósito de celebrar y preservar la rica cultura dominicana, permitiendo que los dominicanos residentes en Italia mantengan viva su herencia cultural a través de la música, la danza, la gastronomía, el carnaval y las tradiciones».

El programa inició con una ceremonia protocolaria de corte de cinta a cargo del embajador de República Dominicana en Italia, Rafael Lantigua Ciriaco, quien fungió como Gran Mariscal, junto a los cónsules Adolfo Pineda de Génova y Antonio Gómez de Barcelona. El desfile partió desde Piazzale Ostiense y culminó en el Circo Massimo, el primer y más grande espacio de la antigua Roma destinado a juegos públicos.

Grupos culturales procedentes de Austria, Alemania, Noruega, Ámsterdam, Suiza, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y diversas ciudades de Italia desfilaron con trajes típicos, carrozas decoradas y banderas tricolores, llenando de colorido las calles de Roma.

La celebración contó con la participación de representantes de la Embajada Dominicana ante la Santa Sede del Vaticano y del INDEX Italia con su representante Julio César Regalado. Los comunicadores Ramón Tolentino, Wilson Sued, Stephanie Barry, El Tigre Vacano y Chiquito animaron el recorrido.

Tras el desfile, el EUR Social Park acogió el After Party con gastronomía dominicana y presentaciones artísticas, cerrando con El Gringo de la Bachata y Luigi Luigi.

Durante la clausura, el equipo organizador entregó reconocimientos al grupo Baton Ballet Las Fabulosas y destacó la importancia de instruir a las nuevas generaciones en la cultura dominicana.