Izquierdas revolucionarias responden a Luis Abinader y el PRM por postura ante guerra en Medio Oriente

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Santo Domingo, República Dominicana. El espacio unitario de las Izquierdas Revolucionarias denuncia ante el país que, las últimas medidas desacertadas, erradas y violadoras de todo el ordenamiento jurídico político internacional, de parte del imperio norteamericano decadente que encabeza Donald Trump, como son el secuestro del presidente legítimo venezolano Nicolas Maduro Moros, la diputada Cilia Flores y la guerra que lleva un mes junto con Israel contra el gobierno iraní, ha creado un conflicto de incalculables consecuencias para el mundo, y, en especial, para países dependientes como el nuestro.

Según el espacio unitario de las Izquierdas revolucionarias, esa acción de los EE. UU. y el nacifascista-sionista primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de iniciar una guerra contra el pueblo iraní y su gobierno, ha desencadenado en una guerra regional del Medio Oriente, lo que ha traído como consecuencia el aumento de los combustibles por encima de 100 dólares y el West Texas que usamos como referencias alrededor de los 100 dólares.

Además, aumentos de los fletes e impactando en aumento de varios de los bienes y servicios y en consecuencias, empiezan aumentar varios de los productos de la canasta familiar en el país, a pesar de que, el gobierno de Luis Abinader y sus funcionarios del área financiera se jactaron en decir “que estaban preparados para enfrentar la situación”, porque tienen una garantía de 16 mil millones de dólares en reservas internacionales¨.

Para el espacio unitario de las Izquierdas revolucionarias, ante el recrudecimiento de la guerra contra Irán y el fracaso del pronóstico del imperio norteamericano y Netanyahu de que esa guerra solo duraría unos tres días y van 29 días, el gobierno de Luis Abinader/PRM ha querido salirse debajo de las ruedas y ha planteado varias medidas que, lejos de ser vista como salidas sólidas y solucionantes por la complejidad, amplitud y consecuencias de esta guerra, son insuficientes y van dirigidas a sacrificar aún más, a los sectores que serían los más afectados como: trabajadores, campesinos y familias, micro, pequeños y medianos empresarios, clase media, marginados, excluidos, pequeños y medianos productores, entre otros sectores.

Las izquierdas revolucionarias cuestionan y rechazan que, con 10 mil millones de pesos contemplados en sacar del presupuesto nacional actual es muy insuficiente y risible ante la complejidad de la guerra que, todavía no estamos recibiendo todos los efectos y consecuencias de esta. No es verdad que con mil millones de pesos serían suficientes para mantener los precios de la canasta familiar, el problema no es sostener la inversión pública actual que es muy baja, ni amortiguar los subsidios eléctricos y mantener los subsidios a los combustibles.

Según las izquierdas revolucionarias, donde Luis Abinader/PRM evidencia su real visión es, cuando señala que, “pero si será inevitable, habrá presión en los precios de las tarifas eléctricas, en los costos de transporte, y en algunas medidas, en los precios de los alimentos”.

Para el espacio unitario de las izquierdas revolucionarias, esta guerra imperialista de los EE. UU. y Netanyahu, además de rechazarla con toda nuestras fuerzas, evidencia la naturaleza servil al seguidismo y apoyo confeso de Luis Abinader a la misma, donde las perspectivas de la crisis que se avecina son serias, preocupantes y con graves consecuencias para la gran mayoría de la población dominicana, donde un gobierno preocupado y comprometido con los intereses de los más afectados y perjudicados debería ir en primer lugar dirigido su apoyo y no a los grupos más privilegiados.

De ahí que, dentro de las medidas a adoptar deberían ser:

1.- Aumento de la inversión pública en un 25 por ciento.

2.- Pago de la deuda a todos los productores agrícolas pendientes.

3.– Eliminación por el resto del año de las exenciones del combustible a las grandes empresas.

4.– Suspender por un año el subsidio eléctrico a las grandes empresas.

5.- Suspensión por el resto del año del pago de los combustibles a todos los funcionarios del gobierno central, autónomo y descentralizado.

6.- Disminuir en un 80 por ciento el gasto de publicidad del gobierno por el resto del año.

7.- Suspender todo el barrilito del Congreso por el resto del año.

8.- Incrementar la producción nacional de cultivos cortos, con importantes subsidios a los productores para abaratar el precio de los mismos.

9.- Incrementar a 30 mil pesos el salario mínimo público y un reajuste de un 10 por ciento en el sector privado para que se pueda amortiguar el impacto previsto de la crisis.

10.- Suspender el anticipo a las mipymes para incentivar sus operaciones.

11.- Suspender todas las exoneraciones a los vehículos de lujo por el resto del año.

///NO A LA GUERRA DE LOS EE. UU. E ISRAEL CONTRA EL PUEBLO IRANI//

///RECHAZO AL ENTREGUISMO DE LUIS ABINADER AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP ///

//IMPULSAR LA CAMPAÑA, QUIEN INICIO LA GUERRA QUE LA PARE DE UNA VEZ///

Partido Comunista del Trabajo -PCT-

Partido Patria Para Todos y Todas -PPT-

Movimiento Popular Dominicano -MPD-

Movimiento Caamañista -MC-

Fuerza de la Revolución -FR-

Referente de la Izquierda Dominicana -RID-