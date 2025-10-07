Fuente Externa

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE), a través de su Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC) y bajo la coordinación de la Dirección de Comunicaciones, finalizó este sábado con la entrega de certificados del “Curso especializado sobre la Ley 4-23, Orgánica del Registro Civil y su reglamento de aplicación”, dirigido a periodistas y comunicadores.

Este curso tuvo una duración de cuatro sábados (de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) y fue impartido de manera simultánea en Santo Domingo (en el IESPEC y en la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD), mientras que en el interior se realizó en Santiago de los Caballeros.

Con este curso la JCE capacitó a 82 periodistas y comunicadores: 59 participantes en Santo Domingo y 23 en Santiago.

Entrega de certificados Santiago

La miembro titular del Pleno de la JCE, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, tuvo a su cargo las palabras de clausura del curso especializado sobre la Ley 4-23 y su Reglamento de Aplicación en Santiago, donde indicó que es la primera vez que se realiza una formación de esta naturaleza sobre la citada pieza y que espera sea solo una de tantas.

Agradeció a los periodistas y comunicadores por atender al llamado de la JCE y los instó a integrar los conocimientos adquiridos en la implementación y práctica de su ejercicio diario, convirtiéndose en difusores de lo aprendido.

“Esperamos que las informaciones que ustedes hayan recibido con todo el amor del mundo y con la mejor disposición de cada uno de los docentes que hemos participado en los tres cursos, que de manera simultánea se han impartido en estas cuatro semanas, sean de mucho provecho para todos, que sigan con el mismo ánimo, motivándose a participar en iniciativas como estas y que vean esto como una herramienta para hacer más efectivo, eficiente y creíble el trabajo que ustedes tan honrosamente desempeñan cada día”, concluyó Fernández Guzmán.

Fernández Guzmán impartió la conferencia “La desinformación y su impacto en el Registro Civil», donde los participantes analizaron las diferentes formas de desorden informativo, información errónea, desinformación y mal información y sus efectos en la opinión pública.

IESPEC agradece participación y acogida

Por su parte, Daiyud Bretón Alba, vicerrectora académica del IESPEC, agradeció a los participantes por el compromiso mostrado y por sus excelentes prácticas finales.

“La verdad que su participación activa, sus debates y análisis constantes fue lo que hizo especial este espacio de construcción de conocimiento”, subrayó.

El acto de entrega de certificados en el IESPEC a los participantes de este taller estuvo encabezado por su rector, Felipe Carvajal y la directora de Comunicaciones de la JCE, Suedi León Jiménez.

Carvajal, les expresó que el conocimiento adquirido en este curso especializado los faculta para servir mejor a la sociedad desde el ejercicio del periodismo, con profundidad, rigor y transparencia y al mismo tiempo le agradeció su participación.

Entrega de certificados en la UCSD

Asimismo, la entrega de los certificados en la UCSD la realizaron el miembro de la Junta de Regentes del IESPEC, José Lino Martínez y la vicerrectora de Investigación y Postgrado del IESPEC, Laura Casado Ortiz.

Sobre la capacitación

El programa de capacitación se centró en la Ley 4-23, que regula el Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, y tuvo como propósito fundamental fortalecer los conocimientos de los comunicadores sobre su contenido y aplicación.

A lo largo del programa los participantes analizaron el origen, la evolución y la función actual del Registro Civil dominicano, incluyendo su estructura, los servicios que ofrece y los documentos oficiales que expide.

Esta iniciativa de la JCE busca mejorar la calidad y precisión de la cobertura informativa sobre temas vitales del Estado Civil. Fomentando una comprensión crítica de la ley y promoviendo una comunicación más responsable que contribuye directamente al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.