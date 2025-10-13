JCE inicia recepción de propuestas de aspirantes a miembros de las OCLEE en el exterior

Fuente externa

Estados Unidos. – Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE) recibió desde el viernes las propuestas de aspirantes a miembros para conformar las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) de cara al proceso electoral del 2028, iniciando la jornada en Filadelfia y Washington.

La comisión la encabezan la miembro titular y coordinadora de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; y la miembro titular Dolores Fernández Sánchez. La integran, además, los directores de Elecciones, Mario Núñez; de Comunicaciones, Suedi León; el subdirector Voto en el Exterior, Carlos Díaz y la secretaria de la comisión, Evelin González.

Durante el acto Fernández Guzmán indicó que la recepción de propuestas para conformar las OCLEE es una oportunidad de conexión, compromiso y de contribución directa al fortalecimiento de la democracia dominicana.

“Nuestra nación sigue avanzando por el camino de la democracia, y ese camino no puede recorrerse sin ustedes. Ustedes, que han levantado familias, negocios, sueños y comunidades en Filadelfia y en muchas otras ciudades de Estados Unidos, forman parte esencial del presente y futuro de la República Dominicana”, expresó la miembro titular.

Fernández Guzmán invitó en nombre de la JCE a los aspirantes a participar activamente en este proceso de conformación de las OCLEE en su ciudad o circunscripción, ya sea como miembro, colaborador o ciudadano vigilante y comprometido para el fortalecimiento de la democracia y garantizar que su voz sea escuchada con más fuerza.

Sostuvo que las OCLEE son mucho más que un nombre técnico, al precisar que son el puente que asegura que los dominicanos y dominicanas que viven fuera del país puedan ejercer su derecho al voto con dignidad, transparencia y eficiencia.

“Pero para que ese puente funcione, necesita de ustedes, de su experiencia, de su conocimiento de las comunidades donde residen y, sobre todo, de su voluntad de servir. Recordemos que la democracia se construye con la participación de todos, las elecciones no son solo un día cada cuatro años, son un proceso y ese proceso necesita de ciudadanos comprometidos, honestos, con vocación de servicio”, exhortó Fernández Guzmán.

Destacan el rol del personal a reclutar

En tanto que la miembro titular Dolores Fernández Sánchez, indicó que la Oficina de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior tiene su rol de reclutar, buscar a las personas que van a trabajar en el proceso electoral y la capacitación.

Destacó que lo más importante es elegir en manos de quién el Pleno va a depositar la integridad de un proceso electoral que tiene que hacerse en libertad, con transparencia, con objetividad y participación.

“Estamos recibiendo las propuestas de todas las personas que quieren aspirar a una función que solo se hace por amor a la patria, porque no hay dinero en el mundo que pueda compensar el gran trabajo que hace una OCCLE, cuyas funciones están establecidas desde el artículo 121 al 124 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral”, sostuvo Fernández Sánchez.

Destacó que cuando se celebra un proceso electoral, la JCE tiene que garantizar los principios rectores de este, que tienen que ver con la inclusión, libertad e integridad.

La Junta Central Electoral inició la recepción de propuestas de aspirantes a miembros de las OCLEE este viernes 10 de octubre y continuará con las jornadas en las distintas naciones donde tienen asiento las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior.