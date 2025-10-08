Joaquín Fernández lidera encuesta para presidir la Juventud Revolucionaria Moderna

Por Carmen Estevez

Santo Domingo, República Dominicana. — Joaquín Fernández, actual secretario de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM), resultó ganador de la encuesta realizada por el periódico Noticias DM para medir la preferencia sobre quién debería asumir la presidencia de la organización juvenil.

Fernández obtuvo el 53 % de los votos, equivalentes a 1,009 apoyos, consolidándose como la principal figura de respaldo dentro del movimiento juvenil del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El segundo lugar fue alcanzado por Luis Estrada, con 25 % (477 votos); seguido de Miguel Núñez, quien obtuvo 15 % (286 votos), y en cuarto lugar Rafael Féliz, con un 7 % (133 votos).

La encuesta, publicada a través de la cuenta oficial de Noticias DM en Instagram, generó una amplia participación y comentarios de apoyo a las distintas figuras jóvenes del partido.

Los resultados reflejan el interés y la activa participación de la juventud en los procesos internos de liderazgo político.

Con más de la mitad de las preferencias a su favor, Joaquín Fernández se consolida como el favorito para encabezar la Juventud Revolucionaria Moderna, destacándose por su trayectoria de trabajo, cercanía con las bases y su papel como actual secretario de la organización.

El ejercicio digital, desarrollado de manera abierta en redes sociales, constituye un reflejo del dinamismo político juvenil dentro del PRM y del creciente liderazgo de jóvenes comprometidos con la renovación y fortalecimiento del partido.