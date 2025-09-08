Fuente Externa

Santo Domingo, R.D. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebró este domingo una gran asamblea que integra al gran Santo Domingo, donde se congregaron cientos de dirigentes en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional, con el propósito de evaluar los avances de la Línea Organizativa y Electoral (LOE).

El encuentro estuvo encabezado por el presidente Danilo Medina y el secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien en un extenso discurso exhortó a la militancia a mantener firmeza, valor y pensamiento crítico frente a los desafíos políticos actuales.

“Hace más de 2,400 años Sócrates enseñaba a pensar y fue acusado de peligroso. Hoy en República Dominicana enfrentamos un reto similar: recuperar la capacidad de pensar con claridad frente a la desinformación y la banalidad. No podemos encarar el momento ni con cobardía ni con silencio, sino con claridad ética y coraje político”, expresó Pujols.

El dirigente peledeísta denunció lo que calificó como una “maquinaria discursiva oficial” orientada a borrar la memoria histórica del pueblo dominicano, e instó a no ceder a la resignación ni aceptar la narrativa de que “todos son iguales”.

“Lo que enfrentamos no es solo una crisis de gestión, sino un intento por anestesiar el juicio del pueblo. No miremos atrás, nos dicen. Pero sin memoria no hay verdad, y sin verdad no hay futuro”, advirtió.

Pujols subrayó además que la LOE debe consolidarse con cercanía ciudadana, liderazgo desde la base y presencia activa en el debate público, especialmente en redes sociales, señalando que los dirigentes del PLD deben dar el ejemplo en esa tarea.

Otros aportes de la dirigencia

Durante la asamblea también intervinieron miembros del Comité Político como Rubén Bichara, quien recordó las palabras del expresidente Danilo Medina: “El PLD es duro de matar. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo”.

Asimismo, Cristina Lizardo, presidenta provincial de Santo Domingo, presentó los avances de la LOE en la demarcación, mientras que Miriam Cabral reforzó el llamado a la disciplina y coherencia de la militancia.

Consolidación de la LOE

La dirección del PLD informó que, con la implementación de la Línea Organizativa y Electoral, se ha logrado una amplia movilidad de miembros y dirigentes, validando militantes, incorporando nuevos integrantes y ubicándolos en sus colegios y recintos electorales.

La dirigencia peledeísta recalcó que el objetivo no es solo organizarse con miras a las elecciones de 2028, sino defender las conquistas alcanzadas en los gobiernos del PLD y reconstruir el vínculo con la ciudadanía desde la coherencia y el servicio.

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, concluyó Pujols, en medio de aplausos de los dirigentes presentes.