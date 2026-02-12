Karen Ricardo: “El PLD es la real oposición y no vamos a permitir que nos debiliten para favorecer al gobierno”

Fuente externa

Santo Domingo. – La integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, aseguró que esa organización se mantiene activa, cohesionada y enfocada en reconectar con la ciudadanía, al tiempo que acusó a la Fuerza del Pueblo de desarrollar una estrategia orientada a debilitar al partido morado para favorecer indirectamente al gobierno del PRM.

Entrevistada en el programa Propuesta de la Noche, que conduce el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, canales 52 y 22, Ricardo restó importancia a las recientes salidas de dirigentes peledeístas hacia la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández, y afirmó que la presencia reciente del PLD en comunidades como Barahona responde a su agenda de trabajo y no a reacciones coyunturales.

“Mientras otros están hablando y levantando cortinas de humo, el PLD está trabajando día y noche, tiempo completo, fines de semana, tocando cada hombre y cada mujer”, expresó. A su juicio, el partido no está enfocado en crecer “en base a otro partido político”, sino en consolidarse como “la real oposición de la República Dominicana”.

Ricardo fue más allá al señalar que la Fuerza del Pueblo, a la que definió como “partido aliado al gobierno”, ha centrado su estrategia en debilitar al PLD en lugar de enfrentar al oficialismo.

“Si así es que quieren crecer, tirando los números se van a dar cuenta de que lo que están haciendo es darle ventaja al que sigue gobernando”, sostuvo.

Sobre las salidas de dirigentes, la exdiputada planteó que la dinámica cambia cuando se pasa del poder a la oposición. “No es lo mismo dirigir cuando se está en el poder que trabajar cuando se está en la oposición”, afirmó.

Añadió que el momento actual exige sacrificio y compromiso: “Llegó el momento de vacas flacas. Es el momento de dar lo que tanto hemos recibido”, sentenció.

En ese contexto, consideró que algunos de los que ocuparon posiciones relevantes en gobiernos anteriores “son los más fáciles y más rápidos que se tiraron del barco”. Sin embargo, defendió la fortaleza institucional del PLD, recordando que se trata de “un partido de 52 años, con estructura en cada territorio de la República Dominicana”.

En relación con la definición del liderazgo presidencial de cara a 2028, Ricardo reconoció que el partido necesita escoger una figura que encarne el proyecto de retorno al poder, pero aclaró que el proceso será institucional y respetando la decisión de la mayoría. “No hay medallitas de oro. La mayoría gana y lo que decida la mayoría lo vamos a acatar”, afirmó.

Explicó que en los próximos días el Comité Político y luego el Comité Central definirán el método para seleccionar un aspirante que cuente con amplio respaldo interno. “No vamos a elegir un candidato ahora, vamos a definir un aspirante que cuente con el favor de la mayoría”, puntualizó.

Sobre la ausencia de mujeres en las actuales aspiraciones presidenciales, indicó que las dirigentes están concentradas en fortalecer la estructura partidaria. “Las mujeres estamos haciendo un trabajo inteligente, sumando, fortaleciendo el partido. No estamos distraídas, estamos concentradas en el trabajo”, aseguró.

Ricardo también se refirió a la posibilidad de una alianza opositora para 2028. Señaló que el PLD está abierto a acuerdos, pero insistió en que cualquier coalición debe reconocer su peso territorial y estructural. “Somos el partido con representación en todo el país.

No se trata de figuras individuales; el PLD no es un hombre ni una mujer, el PLD somos todos”, enfatizó.

Al evaluar la gestión del presidente Luis Abinader, la dirigente fue crítica y sostuvo que el gobierno ha incumplido sus promesas.

“Quisiera ser tan ilusa como lo fue el pueblo dominicano, entendiendo que las cosas iban a mejorar”, expresó. Mencionó el alto costo de la canasta familiar, la inseguridad y lo que considera retrocesos en áreas donde el PLD, según afirmó, dejó avances consolidados.

Finalmente, Karen Ricardo defendió el legado histórico del partido y rechazó la idea de que su fortaleza dependa de una sola figura.

“El PLD no es una dinastía ni una persona imprescindible. Es una institución que ha entregado su vida al país”, declaró. Y concluyó: “Cuando digo PLD lo digo con toda la fuerza de mi corazón, no para que Karen Ricardo vuelva al poder, sino para que el PLD demuestre su capacidad, su preparación y su compromiso con el pueblo dominicano”.