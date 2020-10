Kimberly Taveras dice que está dispuesta a responder ante la justicia

Por Robert Vargas

La Ministra de la Juventud y empresarial multimillonaria, Kimberly Taveras, (@ktaverasd) ha decidido responder a la andanada de críticas en su contra en las redes sociales tras ser publicada una reportaje por la periodista Nuria Piera, que pone en cuestionamiento su fortuna.

Taveras ha usado su cuenta en Twitter para decirle a sus críticos que ella tiene su “conciencia tranquila” porque siempre ha actuado con transparencia desde que fue servidora pública hace 10 años.

La funcionaria, de 33 años edad y con una fortuna de poco más de 100 millones de pesos derivados de sus múltiples negocios, incluido el alquiler de camiones para la recolección de basura en los ayuntamientos, dijo que “Estoy dispuesta a responder a la justicia si alguien aporta una sola prueba” en su contra.

Tras la publicación del reportaje de Nuria Piera, esta periodista ha sido objeto de ataques en las redes sociales por distintas personas, entre estos, una vice ministra de la Juvetud.

Ante esos ataques a Piera, Taveras dijo que “on relación a los ataques por desconocidos a la Sra. Nuria me desligo”.

Kimberly Taveras está desde anoche en el centro de una tormenta mediática, sobre todo en las redes sociales, donde le critican sus procedimientos para hacer su fortuna.

Ella ha encontrado detractores y defensores. Estos últimos se han decantado por lanzar ataques contra el empresario Manuel Estrella y le reclaman a Piera que le haga este una entrevista similar a la que le hizo a Taveras.

Tengo mi conciencia tranquila pues siempre he actuado con transparencia desde que fui servidora pública hace 10 años. Estoy dispuesta a responder a la justicia si alguien aporta una sola prueba, con relación a los ataques por desconocidos a la Sra. Nuria me desligo.

Eso es bueno. Pero Nuria hizo la entrevista muy bien fundamentada, tiene experiencia de más de 20 años investigando corruptos y tu caso está bastante turbio. Podrás defenderte como lo hagas, pero no se justifican tus bienes en tan poco tiempo.

@luisabinader @OrtizBosch esto es inadmisible! Lo que mal empieza,mal termina y @ktaverasd a levantado mucho polvo desde su nombramiento. Esa joven no tiene el perfil, ni la ética para ser ministra. Está muy contaminada y corrompida. Investigar a su exmarido es vital.

Ser joven, mujer, inteligente, emprendedora pero sobre todo no tener un apellido sonoro no debe ser un delito en nuestro país. Suplir al Estado y dar servicios no siendo un funcionario público creo que tampoco es corrupción. @ktaverasd @JheysonGC Apoyo al 100%

— Luz Jiménez (@LuzJimenezSDE) October 11, 2020