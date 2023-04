La campeona dominicana Dyana Vargas enfrentará a la colombiana Neisy Patricia Torres en una velada boxistica en Santiago

Por León Felipe Rodríguez

SANTIAGO, RD.- Boxeadores dominicanos extranjeros tanto en masculine como femenino tomarán parte de la cartelera de boxeo professional que montarán el sábado 29 de abril las empresas Promotores Unidos del Cibao y Cruz y Rodríguez Promotion.

La velada tendrá lugar en el techado Nani Marrero de Santiago, a partir de las 5:00 de la tarde con un total de diez enfrentamientos.

Una nota emitida por las empresas operadoras del montaje de la cartelera boxistica indica, que la misma, marca el regreso de la campeona, Dyana Vargas, un pleito titular internacional, más dos interprovinciales.

El cartel incluye seis boxeadores de Puerto Rico, un domínico-boricua radicado en Estados Unidos, una de Colombia y los de República Dominicana, con un total de diez peleas.

Las peleas estelares serán dos, las que incluyen, una con el titulo intercontinental Jaguar (ABO) de las 154 libras en juego, a diez asaltos, entre el dominicano, Ángel Rosa, de Santiago y el actual campeón, el domínico-boricua, Nicolás Hernández, quien reside en Levanon, Pensiylvania, Estados Unidos, más el regreso de la campeona dominicana, Dyana Vargas, de Sabana Iglesia y Neisi Patricia Torres, de Barranquilla, Colombia, en las 126 libras a seis asaltos.

También, las peleas internacionales: Robert Martínez (Ensanche Libertad, Santiago) vs Waldemar Carril (Puerto Rico), en 135 libras; en el mismo peso, Carlos Manuel Amparo (Santo Domingo) vs Jorge Santiago (Puerto Rico) y Luís -El Faraón- Disla (Villa Altagracia) vs Jean Pomales Rivera (Puerto Rico), en 130 libras.

Asimismo, Diomedes Ramírez (del barrio Pekín, Santiago) vs Ángel Abdiel Carranza (Puerto Rico), en 130 libras; Wilfry Vélez Valerio (Pueblo Nuevo, Santiago) vs Derick Rodríguez (Puerto Rico) en 122 libras y Wendolyn Vásquez Peña (Puerto Plata) vs Cristopher Castillo Maysone (Puerto Rico), en 118 libras.

En los pleitos interprovinciales chocarán: Marlyn Cabrera (Villa González) vs Edward Martínez (Santiago Rodríguez), en las 147 libras y Yermi Peralta (Puerto Plata) vs Mario Almonte (Santo Domingo), en las 122 libras.