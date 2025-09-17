“La Estrelleta: 180 años de valor y resistencia celebrados en Efemérides Patrias”

Fuente externa

Matayaya, Las Matas de Farfán. La autoridades del país, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, las gobernaciones de San Juan y Elías Piña y la Alcaldía de Matayaya, conmemoraron el 180 aniversario de la Batalla de La Estrelleta, con un acto patriótico nacionalista masivo que recuerda la gesta librada del 17 de septiembre de 1845, en Matayaya, Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, donde el pueblo dominicano, al mando del General José Joaquín Puello, una vez más defendió la soberanía nacional.

El acto solemne inició a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la Bandera Nacional e interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música de la 3ra. Brigada ERD, en el destacamento militar de Matayaya. Seguido de la invocación religiosa a cargo del Padre Moisés Mateo, lectura de la orden del día, los honores militares de estilo en honor a los héroes de la Batalla de La Estrelleta, depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones, al compás con el toque de ofrenda.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Eva Joselia Aybar, alcaldesa del Distrito Municipal de Matayaya. Mientras que Ana María Castillo Mateo, gobernadora civil de San Juan, ofreció emotivas palabras sobre la importancia del fervor patriótico entre los munícipes. La reseña de la gesta histórica estuvo a cargo de la profesora Darihana Alcántara Bautista. La parte militar estuvo encabezada por el Mayor General Celín Rubio Terrero, comandante del Comando Conjunto Sur del Ministerio de Defensa y el Coronel Domingo Cruz Sosa, jefe de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, entre otros oficiales militares.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al dirigirse a los presentes señaló que: “El 27 de febrero de 1844, oficializó en el contexto de la historia insular una línea de separación de dos entidades nacionales diferentes llamadas a transitar la geografía espacio-temporal por caminos sociales, espirituales y materiales, específicos y contradictorios. Dominicanidad y haitianidad, en hostilidad por la brutal beligerancia y negación de la segunda a reconocer el hecho consumado de la Independencia Nacional, se enfrentaron, resultando victoriosa la primera en combates de reluciente patriotismo, y la Batalla de La Estrelleta no deja lugar a dudas.

Y siguió diciendo cuando el general José Joaquín Puello, encarnadura de la masa guerrera dominicana, narró “al cuarto de hora de mi llegada rompió ésta el fuego, siendo las ocho en punto de la mañana, y la columna bajo mi manto, volando con la rapidez del rayo se lanzó sobre los enemigos burlándose de sus balas y metralla y después de horas de un vivo combate, derrotamos a los haitianos, proclama el general Puello”.

Uribe expresó que, con el número redondo de 180 años de aquel episodio épico de La Estrelleta, nos afincamos en la expresión doctrinal del presidente Luis Abinader en la 76 Asamblea General de la ONU: “No hay, ni habrá, jamás solución dominicana a la crisis de Haití”.

Al concluir su discurso, Juan Pablo Uribe entregó la Medalla Conmemorativa del 180 Aniversario del heroísmo y martirio de María Trinidad Sánchez, al Mayor General Celín Rubio Terrero y a autoridades de Matayaya.

En la actividad participaron cientos de estudiantes, profesores y munícipes del Distrito Municipal de Matayaya.