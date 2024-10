La India instalará paneles solares en techos de 10 millones de hogares en tres años

Por Enrique De Leon

Mientras en República Dominicana se ponen trabas, onerosos cargos y se plantea una reglamentación anti-paneles, en la India el Gobierno ha iniciado un programa que instalará paneles solares en las azoteas de 10 millones de hogares en tres años.

Este programa que se inició el pasado mes de febrero, tiene la meta de instalar 30 gigavatios (GW) de capacidad solar en techos, con un costo de 75.021 millones de rupias equivalentes a 892 millones de dólares.

En los primeros meses de operación de este programa ya se han realizado 385 mil instalaciones en azoteas con 1.8 gigavatios de nueva capacidad.

La información la ofrece el boletín del prestigioso Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA, de los Estados Unidos de América, EUA, de este mes de octubre, bajo el título la revolución de la energía solar en los tejados de la India recibe un oportuno impulso del PM Surya Ghan Yojana, que así se llama el programa de instalación masiva de paneles solares en la India.

El Gobierno de la India ha emprendido este programa con el objetivo de alcanzar la independencia energética y garantizar la seguridad energética del país. Posee el propósito de reducir la dependencia de los combustibles fósiles como el carbón, los derivados del petróleo y el gas natural, ante la actual coyuntura internacional y la crisis climática.

Todos ganan

El Gobierno de la India, según el reportaje publicado por IEEFA, considera que con este programa todos ganan. Los consumidores y las empresas obtienen significativos ahorros y las empresas de distribución que en la India son públicas (DISCOM), reducen los costos de subsidios cruzados y las pérdidas técnicas y comerciales.

Ante esta información, se recuerda que en el 2022 en el país, la coalición RD 100% Renovable y el Ministerio de Energía Minas elaboraron un plan de instalación masiva de paneles solares en techos y de reducción de subsidio eléctricos, que se proponía instalar sistemas solares en 180 mil hogares y generar 600 megavatios en tres años.

Este plan que respondía a los mismos criterios que el programa que actualmente se está ejecutando con pleno éxito en la India, fue presentado al Gabinete Eléctrico y allí fue congelado hasta la fecha.

Se suprimieron los cargos por uso de las redes eléctricas

Para la ejecución de este programa, el Gobierno de la India ha tenido que salvar múltiples obstáculos como son los cargos por el uso de las redes eléctricas locales de electricidad impuestos por las empresas distribuidoras, oponerse a la eliminación de subsidios a la generación distribuida de legislaciones de algunos estados y múltiples trabas burocráticas que dificultan que las familias instalen paneles solares en sus azoteas, y superar problemas técnicos.

La intervención gubernamental ha creado las mejores condiciones para la instalación de paneles solares con la caída de los precios de los paneles, de baterías y de los demás equipos, y el financiamiento de bancos privados y públicos, instituciones financieras no bancarias (NBFC) y de empresas de tecnología financiera.

Este programa contempla financiamiento para sistemas con capacidad inferior a 3 Kw-pico, ha impuesto a las distribuidoras plazos estrictos de procesos de instalación y ha creado un Portal Nacional para Energía Solar en Azoteas para proporcionar una experiencia digitalizada optimizada para los consumidores.

Para alcanzar la meta de 500 gigavatios de energía renovable para el 2030, el programa prevé instalaciones anuales entre 8 y 10 gigavatios por año.

Ahora que en el país se debate una nueva versión de reglamento para regular la generación distribuida propuesto por la Superintendencia de Electricidad, SIE, se debería consultar y tomar como referencia este programa que se desarrolla en la India, que es una potencia emergente.