Leonel afirma que el discurso de Abinader fue “de ciencia ficción” y está desconectado de la realidad que vive el pueblo

Asegura que “el gobierno del PRM languidece y que, consciente de su desgaste acelerado, intenta a toda costa mantenerse con vida a base de cifras, titulares y relatos”.

Por Omar Liriano

Santo Domingo. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó este viernes que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader evidenció “una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano”.

Al ofrecer su valoración en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Fernández sostuvo que el mandatario “no pudo ocultar el hecho fatídico de que nuestra economía en el 2025, solo obtuvo un débil crecimiento de 2.1% del PIB”, cifra que, a su juicio, desmiente el tono triunfalista expuesto ante la Asamblea Nacional.

El exmandatario señaló que, aunque el jefe de Estado intentó justificar el desempeño económico comparándolo con el promedio regional, “lo cierto es que en el 2025 la República Dominicana creció menos que Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Ese hecho no ocurría desde hacía más de dos décadas”.

Agregó que, contrario a lo que ocurrió en años anteriores, “en esos países centroamericanos la inflación o alto costo de la vida estuvo por debajo de la República Dominicana”.

En ese sentido, precisó que “en nuestro país, el índice de inflación fue de casi 5%, el punto extremo de la meta de inflación del Banco Central”, mientras que “los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron casi un 9%, que es un impacto real en el bolsillo del pueblo, respecto de lo cual el presidente guardo silencio en su alocución”.

Fernández enfatizó que la canasta familiar “alcanzó 48 mil quinientos cuarenta y dos pesos, un aumento de casi tres mil pesos en un año”, lo que, según afirmó, provocó una reducción del poder adquisitivo y una presión económica sobre las familias.

En materia fiscal, el líder opositor cuestionó la comparación utilizada por el presidente al contrastar la deuda de 2025 con la del 2020.

“En una especie de acto de magia, el presidente comparó la deuda del 2025 con la del 2020, olvidándose, primero, que el 2020 fue el año de la pandemia del COVID 19, y segundo, que al ser su informe del 2025, su comparación debió haber sido con el 2024”.

Afirmó que, de haberse hecho esa comparación, “habría descubierto que la deuda creció en más de cuatro mil millones de dólares”, y que “la deuda pasó del 57.5 % al 58.5% del PIB, lo que equivale a un aumento de un punto porcentual en un año”.

Para Fernández, con un crecimiento de apenas 2.1% “no podía haber grandes logros: en educación, salud, en generación de empleos, seguridad ciudadana, seguridad social o disminución de la pobreza e infraestructura”.

El presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que, durante los últimos cinco años, el país ha experimentado “un deterioro de la calidad de la educación, lo que se evidencia en la caída de los indicadores de aprendizaje”.

En el ámbito sanitario, afirmó que persiste “la crisis de los hospitales, donde hay falta de insumos y personal e incremento del tiempo de espera de los pacientes”, así como “el alto costo de los medicamentos y las deficiencias en atención primaria”.

Respecto al sector eléctrico, aseguró que “lo que resulta inocultable es el retroceso que ha habido, con el aumento de los apagones; las pérdidas en distribución; la falta de solución estructural y el incremento de las tarifas eléctricas”, en contraste con la visión optimista presentada por el Ejecutivo.

Fernández cuestionó que el mandatario no hiciera referencia a lo que definió como una realidad alarmante en materia de criminalidad.

“El presidente pretendió ignorar que en el país se producen cerca de 900 homicidios cada año; que hay un aumento en el número de robos, de atracos y criminalidad; del microtráfico de drogas y del crimen transnacional organizado; e incluso, el preocupante auge de niños y adultos desaparecidos”, indicó.

Sobre el amplio listado de obras presentado por el presidente Abinader, Fernández consideró que se trató de una exposición “en tono altamente emotivo y teatral”, mientras que en el terreno “abundan las obras paralizadas, retrasos significativos, sobrevaluaciones y promesas incumplidas”.

Sostuvo que el actual es “el gobierno que menos ha invertido en obras de infraestructura, con respecto al PIB, en los últimos 70 años”, y mencionó como ausencias notables la terminación de la circunvalación de Navarrete, la de Moca, la de San Francisco de Macorís, la autopista de Ámbar, el malecón de Nagua y el puerto de Barahona.

Asimismo, cuestionó el destino de los US$775 millones recibidos de AERODOM, señalando que “ni siquiera se ha dado el primer picazo” a obras como el puente sobre el río Ozama, el puente paralelo al Francisco J. Peinado, el centro traumatológico de San Cristóbal y la pavimentación de calles en Boca Chica.

También aludió al “colapso de la circunvalación de Baní” y al “desplome de los techos de los hospitales de Azua, de San Francisco de Macorís y de San Cristóbal”.

En materia habitacional, Fernández indicó que el presidente informó la construcción de poco más de dos mil viviendas, cifra que consideró muy inferior a las quince mil anuales prometidas en 2021, y que en cualquier caso resultaría insuficiente frente a los 2.7 millones de hogares en condiciones de hacinamiento.

En uno de los pasajes más críticos de su intervención, señaló que, en medio de lo que describió como aumento del costo de la vida, deterioro de servicios básicos e inseguridad, el mandatario “haya pretendido asemejarse a Steven Spielberg o Stephen Hawking, en un ejercicio de ciencia ficción”, al anunciar el lanzamiento de un puerto espacial desde Oviedo.

Fernández concluyó que la rendición de cuentas fue “el discurso de un gobierno del PRM que languidece y que consciente de su desgaste acelerado intenta a toda costa mantenerse con vida a base de cifras, titulares y relatos”.

Con esta valoración, la Fuerza del Pueblo fijó una línea clara de contraste: mientras el Gobierno exhibe indicadores macroeconómicos y proyecciones de futuro, la oposición insiste en que la realidad cotidiana de los dominicanos refleja pérdida de poder adquisitivo, deterioro de servicios y una gestión que no responde a las prioridades del pueblo.