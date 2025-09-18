Leonel Fernández juramenta a Roberto Durán y a un grupo de ingenieros y profesionales de Santiago en la Fuerza del Pueblo

Por Omar Liriano

Santo Domingo, R.D. – El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, juramentó al ingeniero civil Roberto Durán junto a un equipo de destacados profesionales y dirigentes gremiales de Santiago, provenientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Durán, es un destacado ingeniero gremialista, expresidente en varias ocasiones de la Regional Norte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), se incorporó a la FP acompañado de reconocidos colegas de diferentes ramas de la ingeniería, la agrimensura y la arquitectura.

En el acto realizado en la Casa del Pueblo Johnny Ventura en Santo Domingo, fueron juramentados, además de Durán:

• Ancel Alderico Fernández Rodríguez (Ing. Geomático y Agrimensor), expresidente Regional Norte del CODIA.

• Raysa Durán Jiménez (Ing. Civil), expresidenta del Consejo de Dirección de Núcleos (CDN) del CODIA, y de la Regional Norte.

• José Gregorio Batista Sosa (Agrimensor), expresidente Regional Norte del CODIA.

• Vicente Bueno Jiménez (Ing. Agrónomo), expresidente Regional Norte del CODIA.

• José Vásquez Durán (Ing. Civil), exjuez del Tribunal Disciplinario del CODIA Nacional y directivo del ISES-CODIA.

• Patricia Durán Jiménez (Arquitecta y Agrimensora).

• Francisco Faña (Ing. Mecánico).

• Víctor Familia (Ing. Químico).

• Héctor Rafael Durán Jiménez.

• Roberto Antonio Durán Jiménez.

• Elexida Jerez.

Al tomarles juramento, Leonel Fernández instó a los nuevos miembros a integrarse de inmediato a los trabajos partidarios, con el propósito de consolidar la estructura de la Fuerza del Pueblo y “sacar al PRM del poder en el año 2028”.

Durante la juramentación, Roberto Durán expresó que su decisión de integrarse a la Fuerza del Pueblo responde a la necesidad de “aportar a la construcción de una alternativa política que represente los intereses de los profesionales, de los gremios y de toda la sociedad dominicana”. Asimismo, aseguró que trabajará junto a su equipo para “fortalecer el papel de los ingenieros y técnicos en la transformación que demanda el país”.

En el acto, Leonel Fernández estuvo acompañado de Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP; Freddy Pérez, secretario de Asuntos Gremiales y Profesionales; Víctor Torres, coordinador de la Fuerza Codiana, además de otros dirigentes nacionales de la organización opositora.

Con la incorporación de estos dirigentes, la Fuerza del Pueblo consolida su estructura gremial y profesional en la provincia de Santiago y en toda la región norte, reforzando su estrategia de crecimiento en el liderazgo técnico y académico del país.