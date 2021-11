Los Comedores Económicos del Estado suplirán de comida cocida a los miembros de la PN de todo el país a partir de enero 2022

Fuente externa

Santo Domingo Este.- El Gobierno, a través del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, anunció que a partir de enero, los Comedores Económicos del Estado Dominicanos (CEED), suplirá con comida cocida a los miembros de la Policía Nacional en todo el país.

El anuncio fue hecho por Vásquez Martínez en compañía del director de los Comedores Económicos del Estado, doctor Augusto Féliz Méndez, en presencia del director de la Policía Nacional, mayor general, Alberto Eduardo Then, y el coordinador de la Reforma Policial, Servio Tulio Castaños Espaillat.

Vásquez Martínez, destacó que cuando los agentes policiales reciban su almuerzo, podrán concentrarse en lo que tiene que ver el cumplimiento de su deber.

Vásquez Martínez, afirmó que esta iniciativa marca una pauta trascendental para el tema de humanizar la labor policial, porque resulta penoso que un agente policial a las 12:00 del mediodía no tenga garantizado un derecho fundamental como lo es la alimentación, lo cual por demás lo expone a recibir dadivas y a cometer actos indecorosos por la ley en busca de lograr su subsistencia, por lo que esta conquista constituye un paso de avance.

Mientras que, Féliz Méndez consideró como un nuevo reto para los Comedores Económicos del Estado Dominicanos, la responsabilidad de la alimentación de los agentes de la Policía Nacional, lo que afirmó, asumirá con responsabilidad, ya que la institución tiene la capacidad para hacerlo.

“Estamos recibiendo instrucciones precisas del honorable señor presidente de la Republica, Luis Abinader Corona, para asumir un nuevo reto de los tantos que hemos tenido durante nuestra gestión frente a los comedores Económicos; es un reto que nos enaltece y nos llena de orgullo, pero servirle a aquellos que nos protegen y nos cuidan, que velan por nuestra seguridad, es todavía más inmenso el honor, para mí es una satisfacción”, expresó Féliz Méndez.

Dijo, además, que la presencia de la comisión de Reforma Policial encabezada por el ministro de Interior y Policía Vásquez Martínez y Castaños Guzmán, obedece a una nueva programación de los Comedores Económicos, para poderle suplir los alimentos a todos los miembros de la Policía Nacional, “ya que nuestra planta física tiene capacidad para producir hasta 200 mil raciones diarias”.

Aseguró que con este nuevo reto, asume el compromiso y la palabra empeñada del presidente Abinader Corona, de que los policías puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, llevando a su casa un mejor salario y una buena alimentación para toda su familia.

Aseguró que el almuerzo llegará a todos los cuarteles y destacamentos policiales del país.

En tanto, el director de la Policía Nacional, Eduardo Then, dijo sentirse emocionado por la noticia, y agradeció a Féliz Méndez, la iniciativa a favor de los agentes policiales.

Afirmó que se había propuesto cinco objetivos a su llegada a la Policía Nacional, entre ellos, la alimentación, la salud y la educación.

“Ningún policía o ser humano que no se alimente puede pensar ni razonar”, expresó el director del cuerpo del orden, al agradecer la disposición de más de 30 mil raciones diarias de comida para sus miembros y dependientes.

“Hoy veo que durante mi gestión se cumple uno de esos principales objetivos, que es la alimentación de los policías, de igual forma sus familiares, porque el ser humano que no se alimenta bien no puede tomar decisiones favorables para la sociedad, ni puede pensar en un momento determinado en caso de los policías, y ya lo tenemos”, expresó Alberto Then.

Mientras tanto, Castaños Guzmán entiende que esto viene a paliar en parte la falta de recursos a la que estaba sometida la Policía en cuanto a los niveles de salarios, alimentos, tecnología.

Garantizó que la transformación de la Policía va y aprovechó el escenario para anunciar que el proceso de evaluación de la institución está en pie, para lo cual este domingo llegan técnicos que se reunirán el lunes con el Grupo de Trabajo.