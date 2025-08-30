Fuente Externa

Santo Domingo.– El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda, afirmó que el aspirante presidencial Francisco Javier García es la garantía de que el PLD retornará al poder para enfrentar los graves problemas sociales y económicos que afectan al país bajo el actual gobierno.

“El pueblo está cansado de los apagones, del alto costo de la vida, de la inseguridad y del deterioro de los servicios básicos. Mientras, el PLD ya demostró con hechos, bajo el liderazgo de Danilo Medina, que sabe gobernar y resolver”, expresó.

Luis Alberto sostuvo que la amplia experiencia de Estado de Francisco Javier García, su capacidad de conectar con la gente y la confianza que inspira tanto dentro como fuera del partido, lo convierten en el dirigente idóneo para encabezar el rescate del país.

“El PLD cuenta con hombres y mujeres preparados, pero en este momento histórico, Francisco Javier representa la opción que garantiza la victoria y el retorno de un gobierno cercano a la gente, capaz de devolver la estabilidad y la esperanza a los dominicanos”, afirmó.

El dirigente político valoró como positivo que varios compañeros del partido hayan hecho públicas sus aspiraciones, resaltando que esto fortalece la estructura partidaria. Sin embargo, enfatizó que la nación demanda una conducción firme, que devuelva la confianza perdida.

“Estamos viendo retroceso institucional, inflación, inseguridad y un deterioro acelerado de los servicios básicos. El país necesita que el PLD vuelva al poder, y con Francisco Javier García tenemos la certeza de que resolveremos esos males, porque ya lo hicimos antes y sabemos cómo hacerlo”, subrayó Luis Alberto.

Finalmente, reiteró que el momento crucial que vive la República Dominicana exige un liderazgo con experiencia, sensibilidad social y compromiso probado. “Ese liderazgo lo encarna Francisco Javier García, acompañado de la fuerza política y moral del PLD y de Danilo Medina”, concluyó.