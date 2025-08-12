Luis Alberto Tejeda: “La juventud es la fuerza que transforma la nación”

Fuente externa

Santo Domingo Este.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda, destacó que la juventud es una fuerza transformadora capaz de impulsar los cambios que demanda la sociedad y de construir un futuro de mayores oportunidades para todos.

“Indiscutiblemente, nuestros jóvenes son la energía que impulsa los cambios del presente y forja los sueños del mañana. En este Día Internacional de la Juventud celebramos su creatividad, su valentía y su compromiso con un mundo mejor”, afirmó Tejeda.

El dirigente político resaltó que la juventud dominicana ha demostrado su capacidad para liderar procesos de transformación social, económica y cultural, y subrayó la importancia de seguir creando espacios donde puedan aportar sus ideas y talentos al desarrollo del país.