Luis Hernández vota y resalta disciplina en proceso interno de la Fuerza del Pueblo
Por Cinthia Polanco
SANTO DOMINGO.– En la sede de la Fuerza del Pueblo (FP), en la avenida Bolívar, el dirigente Luis Hernández acudió a ejercer su derecho al voto en la jornada interna convocada por la Comisión Nacional Electoral que preside Henry Merán.
Hernández destacó el orden y la disciplina con que se desarrolla el proceso, al tiempo que subrayó la fortaleza de la organización de cara a los comicios del 2028.
La votación está dirigida exclusivamente a los 2,043 miembros de la Dirección Central, que forman parte del padrón oficial. De ellos, 1,500 son plenos, mientras que el resto son ex officio y dirigentes con puestos reservados.
En juego están las nuevas autoridades que dirigirán a la FP, entre ellas su Dirección Política, compuesta por 60 miembros plenos más 13 ex officio, lo que suma un total de 73 integrantes.
Con la maquinaria aceitada y la disciplina puesta a prueba, la Fuerza del Pueblo busca mostrar músculo político en un proceso que servirá de termómetro rumbo a las elecciones del 2028.