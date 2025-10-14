Maduro anuncia nuevo ejercicio defensivo en el Oriente de Venezuela

RT

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este lunes que a la medianoche del 14 de octubre se desplegará una nueva operación defensiva en el Oriente del país, como parte de las actividades ante agresiones de EE.UU., que desde hace semanas mantiene un despliegue militar cerca de las costas de la nación bolivariana, con el alegato declarado de combatir a los cárteles de la droga.

«A las 00:00 horas del martes 14 de octubre se activará la Zona de Defensa Integral (ZODI) de Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro. Ya tienen la orden, la orden está dada. Estamos activando tres estados, tres ZODI para la defensa integral de nuestros mares, del Atlántico venezolano y además de toda la fachada Caribe-Atlántico», reveló el mandatario en su programa ‘Con Maduro+’.

Adelantó, asimismo, que este tipo de acciones continuará hasta cubrir todas las ZODI, que abarcan las 24 entidades federales venezolanas y con las que se pretende perfeccionar en el terreno las 27 tareas defensivas definidas en el marco del ‘Plan Independencia 200’, activado el pasado 12 de septiembre.

«Y así iremos cada día, hasta que completemos por estado, por zona de defensa integral, todo lo que son las 27 tareas que se van perfeccionando en el terreno, para que Venezuela, en perfecta unión nacional, en perfecta fusión popular-militar-policial, cumpliendo nuestro mandato constitucional, Venezuela esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía con independencia y ganando el derecho a la vida y a la alegría», agregó.

Desde entonces, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha venido activando distintas operaciones defensivas. El 17 de septiembre pasado, se lanzó la ‘Operación Caribe 200’ en la isla de La Orchila, a unos 160 kilómetros de Caracas, a lo que se han sumado ejercicios de apresto militar y organizativo con milicianos, así como despliegues defensivos en varios estados.

En agosto, medios internacionales informaron de un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un «cártel de narcotráfico»

Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz

Maduro sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme», orquestada desde EE.UU., en interés de propiciar un «cambio de régimen»