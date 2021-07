Manuel Jiménez es traicionado por su subconsciente… y ni siquiera se dio cuenta + Vídeo

Autor Robert Vargas De la redacción de Ciudadoriental.com; el primer periódico en internet de Santo Domingo Este; email

[email protected] De la redacción de Ciudadoriental.com; el primer periódico en internet de Santo Domingo Este; email

Esta vez Manuel Jiménez estuvo apegado a la verdad, aunque ligeramente lo traicionó el subconsciente y pretendió quitarse de encima una “culpa” que no se la atribuye a nadie en particular, pero que la deja caer así, “como el que no quiere la cosa”.

El subconsciente y la traición

¡Caray! Me dije a mi mismo cuando vi el vídeo (que grabó Julio Benzant) y escuché las declaraciones del amigo alcalde de Santo Domingo Este.

¿A cuál creer?

¿Al que habló hoy ante una multitud de periodistas o al que se pasó cuatro años consecutivos haciendo campaña y diciendo que Santo Domingo Este era uno de los municipios más sucios del país y que estaba arropado por la basura?

¿O le creemos al otro Manuel que hoy admitió que antes había estabilidad en el servicio de recogida de basura?

Sucede que, durante su breve discurso de poco más de siete minutos dado ante una multitud de funcionarios enviados al Palacio Municipal por el presidente Luis Abinader, Jiménez dijo que, entre todos, se proponen “devolver en el menor plazo la a estabilidad al tema de la recogida de basura”.

Puede interesarle: Aquí las razones técnicas de la acumulación de basura en las calles de Santo Domingo Este

La estabilidad

¡Ojo al Cristo! Esto es importante, si Manuel afirma que se propone “devolver en el menor plazo la estabilidad al tema de la recogida de la basura”, es porque, en algún período ese servicio fue estable.

¿Cuándo ocurrió esa estabilidad que él piensa “devolver” al municipio?

¿En los cuatro años de Alfredo Martínez?

¿En los ocho meses de Jeannete Medina?

¿En los nueve años de Juancito?

¿En los cuatro años de Domingo Batista?

Manuel Jiménez no explicó cuándo existió esa estabilidad, pero admitió que esta fue una realidad y que, ahora, en su gestión de poco más de un año se ha desestabilizado y la basura arropa al municipio.

El otro “lapsus”, que no fue tal, sino una admisión pública de su imposibilidad de gestionar la crisis de la basura actual, ocurrió cuando Jiménez se vio precisado a admitir que todas las instituciones que han llegado a Santo Domingo Este para recobrar la estabilidad del servicio lo han hecho “orientadas por el propio presidente Luis Abinader”

Con esta expresión admite que el municipio ha tenido que ser intervenido por el Gobierno tras su gestión verse agobiada, atrapada y sin salida por la acumulación de basura.

La Ley 176-07

Un detalle que fue ruidosamente aplaudida por la claque, pero que habla no muy bien del alcalde, surgió cuando este reveló que, junto a los líderes de la Federación Dominicana de Municipios y a la Liga Municipal Dominicana, gestionaba la modificación Ley 176-07 para impedir que cualquier alcalde pueda hacer contratos de servicios que excedan su período de gestión. Lo dijo en alusión a los contratos suscritos por el ASDE con dos compañías recolectoras de desechos sólidos

¿Por qué decimos que ese detalle no habla muy bien de Manuel Jiménez? Sencillo. Si Ustedes observan el número de la Ley se fijaran que esta dice que es la “176” y que le sigue un guion y luego los dígitos “O7”. Esto se lee como “Ley 176-07”, que es una disminución de “Ley 176-2007”, y que es descrita como la Ley que Regula el Distrito Nacional y los Municipios. Y sucede que, en el año 2007, Manuel Jiménez era diputado por el Partido de la Liberación Dominicana; por tanto el participó en los debates y es de los firmantes de la pieza.

¿Cómo es que desde el año 2007 hasta la actualidad él nunca se refirió a ese tema y ahora, que es alcalde, quiere cambiar la ley de referencia?

No digo que su intención sea buena o mala, sino que él fue de los diputados que hizo la Ley 176-07, la misma que ahora está criticando, pero no le dijo a quienes lo escuchaban que él es responsable, en parte de lo bueno y de lo malo de esa ley, porque él la hizo.

De todas maneras, ojalá que el municipio, ahora con Luis Abinader como “alcalde invitado en situación de crisis” pueda volver a tener la “estabilidad perdida” en la recogida de la basura.

Por otra parte, tener un poco de coherencia en el tiempo no parece que le haga daño a ningún político.