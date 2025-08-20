Fuente Externa

Santo Domingo. – El abogado y dirigente sindical del transporte, Mario Díaz, saludó la designación del ingeniero Onésimo González como nuevo titular de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), al tiempo que calificó la decisión del presidente de la República como “muy atinada y necesaria para el fortalecimiento del sistema de transporte público colectivo”.

Díaz expresó que la OMSA como institución clave dentro del Sistema Integrado de Transporte (SIT) requiere un proceso profundo de saneamiento administrativo y técnico con el propósito de despolitizar su funcionamiento y orientar la institución acorde con las grandes soluciones viales que desarrolla el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

> “Confiamos plenamente en que con la designación del ingeniero Onésimo González al frente de la OMSA se emprenderán las transformaciones necesarias para corregir todas las anomalías que han limitado su desarrollo y así convertirla en la verdadera plataforma de transporte público que el país demanda”, manifestó Mario Díaz.

Asimismo, reiteró la disposición del sector transporte y de las organizaciones sindicales que representa de colaborar estrechamente con la nueva gestión para apoyar el proceso de modernización que impulsa el Gobierno en materia de movilidad urbana.

En ese sentido, Díaz destacó la visión del presidente de la República, Luis Abinader, de consolidar un sistema integrado que articule de manera eficiente las diferentes modalidades de transporte, incluyendo el metro, el teleférico, los corredores de autobuses y los futuros monorrieles.

> “Estamos en la disposición de trabajar de la mano con la administración que inicia en la OMSA, para hacer realidad el deseo del presidente Abinader de eficientizar el transporte colectivo mediante corredores modernos de autobuses, bajo un esquema operativo que asegure calidad, regularidad y seguridad a los usuarios”, subrayó.

Finalmente, el dirigente sindical exhortó a los sectores vinculados al transporte a respaldar esta nueva etapa de la OMSA, convencido de que bajo la dirección de Onésimo González la institución podrá transformarse en un modelo de gestión pública transparente, técnica y orientada al servicio ciudadano.