Maxi, Danilo y el Ministerio Público

Por Angel Danilo Mesa

Conocí a Maxi hace más de 20 años. Era el gobierno de Hipólito, él era el máximo colaborador de una liga de baloncesto en la cual participábamos. Estoy hablando de que ya era empresario, que manejaba cuantiosos recursos a través de suplir al Estado.

Yo me imagino que, para lograr roce en el Estado, era más fácil para el cuñado de un alto político del establishment, que para cualquier comerciante sin vínculos ningunos. Imagínense cuando regresa el PLD de Leonel y posteriormente se pone la ñoña mi propio cuñado…

Pocas puertas se le cerraban, no se atrevían los funcionarios a dejarlo fuera, eso afírmenlo… Fue un glotón, abusador y desmedido, al igual que otros vinculados al expresidente.

Pero hay que saber si Danilo Medina lo nombró a él en el gobierno. ¿Creo que no?

La responsabilidad de cada persona con cédula es individual. Si no se comprueba que Danilo era partícipe de los enredos y habilidades de este y otros tígueres, no podemos condenar a Danilo… él tiene otra cédula.

La responsabilidad es individual.

Yo conozco al presidente Medina como un tipo íntegro, que verdaderamente fue al Estado a servir.

Lamentablemente tenemos un Ministerio Público deficiente, que jamás ha encartado al señor Maxi Montilla, solo para que este se convierta en delator de exfuncionarios y colaboradores de ese gobierno, el mejor de la historia moderna de República Dominicana.

Si yo fuera Danilo Medina, estuviera poniendo mi persona ante el Ministerio Público y me declarara preso para ser procesado. Este Ministerio Público muestra el refajo cuando acepta la devolución de 3,000 millones de pesos producto de irregularidades, según el acuerdo.

Todo para tratar de destruir a Danilo Medina y el avance del PLD.

Este gobierno está mal, muy mal, anda buscando a toda costa mejorar.

Yo solo espero el 2028, cuando el ministro de la basura ya no sea poderoso; cuando la alta funcionaria que maneja los seguros de estudiantes del Estado ya no sea funcionaria electa; cuando el ministro de apodo de muñequitos sea procesado, al igual que su homólogo de apellido como el pelotero de las Águilas ya retirado; cuando el Jimmy Neutrón no sea ministro, ni sus amigos narcodiputados sean tan influyentes. Al ritmo que vamos, los gringos se los llevarán a todos.

En fin, Danilo Medina es quien da sonido. Vamos tras él.