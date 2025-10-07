Medio Ambiente y PPS-PNUD abren convocatoria para proyectos comunitarios ambientales

Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta 50 mil dólares en financiamiento, siempre que propongan una contrapartida en efectivo o especie igual o superior al monto solicitado.

Santo Domingo– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), invitan a organizaciones sin fines de lucro (ASFL) y organizaciones comunitarias de base (OCB) a presentar ideas de proyectos que promuevan la protección ambiental y el desarrollo sostenible en comunidades locales.

Esta convocatoria busca identificar iniciativas comunitarias que contribuyan al manejo y conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, el manejo sostenible de tierras y bosques, la protección de fuentes acuíferas internacionales, y la gestión de residuos sólidos y productos químicos.

Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta 50 mil dólares en financiamiento, siempre que propongan una contrapartida en efectivo o especie igual o superior al monto solicitado. Además, se valorará que las propuestas promuevan la participación de mujeres y jóvenes, el fortalecimiento institucional local, y la sostenibilidad más allá del período de ejecución.

Las organizaciones interesadas pueden descargar el formulario y los lineamientos para presentar sus propuestas a través de la página web del PNUD: https://www.undp.org/es/dominican-republic/publicaciones/formulario-para-propuesta-pps o escribir al correo [email protected]

La fecha límite de entrega de propuestas es el viernes 24 de octubre de 2025, por correo electrónico a [email protected] o de manera física en las oficinas ubicadas en la Calle Juan Sánchez Ramírez No. 32, Edificio de Aulas de Posgrado de la UASD, 2do. Nivel, Gazcue, Santo Domingo.

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) destinada a apoyar con financiamiento y acompañamiento técnico administrativo, a organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de acciones comunitarias a favor del medio ambiente global y a generar bienestar de la gente a nivel local.

El PPS fue establecido como resultado de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en el año 1992. Es implementado a nivel global por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nombre de las agencias implementadoras del FMAM.