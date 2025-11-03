Ministerio de Defensa fortalece la cultura de defensa nacional en Elías Piña con el programa “UNADE en la Frontera”

Fuente externa

Elías Piña, República Dominicana. – El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), desarrolló una nueva jornada del programa “UNADE en la Frontera”, en Elías Piña, reafirmando su compromiso con la formación, la educación cívica y el fortalecimiento de la cultura de defensa nacional.

La iniciativa busca fomentar la comprensión y aplicación de los conceptos de seguridad y defensa en todos los niveles jerárquicos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, promoviendo la participación de las Fuerzas Armadas y de los distintos sectores de la sociedad en la protección de los intereses y objetivos nacionales.

Durante la ceremonia, el público presente entonó con orgullo las notas gloriosas del Himno Nacional Dominicano, seguido por la invocación religiosa a cargo del Padre Rafael Beras Mendosa de la Parroquia San Isidro Labrador.

El discurso de orden estuvo a cargo del Mayor General Dr. Rafael Vásquez Espínola, ERD, Rector de la UNADE, quien reiteró la visión institucional de fortalecer la conciencia nacional desde una perspectiva educativa, ética y patriótica. “El conocimiento y la defensa son pilares inseparables de una nación libre. En cada dominicano debe habitar el compromiso de preservar lo que nuestros héroes conquistaron con su sangre y valor”, expresó Fernández Onofre.

La primera conferencia versó sobre “Seguridad y Defensa Nacional”, estuvo a cargo del Coronel Humberto Alberti Santana Díaz, ERD, MA, Vicerrector Académico de la UNADE. Y la segunda, titulada “Batalla de Cachimán y La Estrelleta”, impartida por el Coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, ERD, Director de Historia del MIDE, quien resaltó la importancia de conocer y honrar los episodios que forjaron la independencia y la soberanía nacional.

Durante la jornada, el Rector de la UNADE entregó un reconocimiento especial a la Gobernadora Civil de Elías Piña, Licda. Migdaly Antonia de los Santos Jiménez, por su destacada colaboración y respaldo a las iniciativas que promueven la defensa nacional en la zona fronteriza.

En sus palabras de agradecimiento, la Gobernadora De Los Santos Jiménez valoró el esfuerzo del Ministerio de Defensa por llevar conocimiento y conciencia cívica a cada rincón del país, especialmente en las provincias fronterizas, donde la identidad y la seguridad nacional se fortalecen desde la educación.

El encuentro concluyó con un compartir social cortesía del Ministerio de Defensa, en un ambiente de camaradería y compromiso institucional, sellando así una jornada de reflexión, formación y reafirmación del amor patrio.