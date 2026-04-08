Ministerio de Educación informa suspensión de docencia en provincias en alerta por incidencia de vaguada

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó la suspensión de la docencia para este miércoles en varias provincias del país como medida preventiva ante la incidencia de una vaguada que está generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

La decisión fue adoptada en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), organismos que han alertado sobre la ocurrencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

COE eleva alertas: 3 provincias en amarilla y 12 más el Distrito Nacional en verde por lluvias La suspensión de la docencia aplica para todos los centros educativos públicos y privados ubicados en esas demarcaciones en alerta, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles crecidas de ríos, cañadas y deslizamientos de tierra.

El MINERD exhortó a los directores regionales y distritales a evaluar de manera continua las condiciones en sus respectivas demarcaciones y a disponer la suspensión de la docencia en aquellos centros donde existan situaciones de riesgo que puedan comprometer la seguridad de la comunidad educativa.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitando desplazamientos innecesarios en áreas vulnerables.