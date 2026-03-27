MPD rechaza chantaje del comunicador Ricardo Oviedo, niega vinculación con plan para crear disturbios en alianza con Leonel Fernández

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Santo Domingo. El Movimiento Popular Dominicano (MPD) rechaza las temerarias y para policiacas declaraciones del señor Ricardo Oviedo (Compañerazo) en el programa El Sol de la Mañana, que pretende vincular al profesor Fernando Hernández, vocero nacional de nuestra organización, con una trama junto a la Fuerza del Pueblo y en especial con el expresidente Leonel Fernández, para crear disturbios en todo el territorio Nacional y que además se ha recibido financiamiento de ese partido.

Aclaramos que el MPD tiene como línea aprobada por el 8vo. Congreso Brígido Peguero, sintetizada en la no alianza con los partidos del sistema, no acuerdo con los partidos neoliberales, con la partidocracia, entiéndase PRM, PLD, FUPU, PRD, PRSC, entre otros.

“Nosotros estamos trabajando para la creación de un polo democrático, progresista y de izquierda que le dispute el poder a la burguesía y la oligarquía”, .

Sobre el financiamiento de nuestras actividades, es suplida por los militantes y dirigentes y bajo ningún concepto aceptamos dádivas de organizaciones políticas comprometidas con la corrupción, la impunidad y la entrega de nuestras riquezas a empresas extranjeras.

El MPD ha demostrado durante siete décadas que hemos tenido una conducta vertical en defensa de los mejores intereses del pueblo dominicano.

Rechazamos tajantemente la denuncia de marra y le decimos al país que las posiciones nuestras posiciones políticas son públicas y de cara al sol, transparente.

No al chantaje del compañerazo.

Por un polo democrático. Progresista y de izquierda que les dispute el poder a la oligarquía cotilla e imperialista.

Comisión Política