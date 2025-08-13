Por Narciso Isa Conde

FALLECIÓ TONY, MI HERMANO DEL ALMA

En días recientes, ante de su partida, le escribí estas líneas:

QUERIDO HERMANO:

Sabes lo que te quiero. Nada nos ha separado en más de 80 años de existencia.

Estoy a tu lado y siempre te acompañaré.

Anhelo que sigamos así en este mundo.

Somos los dos únicos ISA CONDE del planeta, condenados al sublime placer de amarnos.

Deseo más que nunca tu recuperación con calidad de vida.

Todo mi ser y todo el cariño de LULÚ y de nuestra querida descendencia seguirán a tu lado.

Nos sentimos orgullosos/as de quererte hasta lo infinito.

Narso.

Ayer me llamó para despedirse y jamás olvidaré sus palabras finales: Narso, “te quiero mucho”,

Hoy supe que, rodeado de sus dos hijos, su hija, sus nietos, nietas y bisnietos, murió con una sonrisa en los labios.

Una muerte linda, después de una larga vida en la que la que primó la dignidad como ser humano y el amor por sus seres queridos.

Hoy abrazo hasta la eternidad nuestra hermosa hermandad y reitero que todo mi ser y todo el inmenso cariño de Lulú y de nuestros hijos y nietas y nieto, seguirán a su lado.

Tony: te quise mucho y te sigo queriendo.

Seguiremos siendo los hijos amados de Aris y de Chelito, hermanos inseparables de aquel Abril Glorioso, de sus héroes y heroína inolvidables.

Hasta siempre, hermano del alma.

Narso