Por Tyrone Dotel

Santo Domingo, R.D. La talentosa y polifacética actriz Nileny Dippton, fue nominada en los Premios Soberano 2026, en el renglón “Actriz de Teatro”, por su extraordinaria actuación en la obra «Anaka-O-Na», alba y ocaso”, exquisita propuesta teatral que narra la vida de Anacaona, la máxima heroína ancestral de Quisqueya, bajo la dirección de Fausto Rojas y la profunda investigación histórica de Cristian Martínez.

“Me siento muy agradecida de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), por haber valorado mi actuación en “Anaka-O-Na, alba y ocaso”. Esta nominación es ya un premio para mí y para todo el equipo de trabajo que me acompañó, tanto en la primera, como en la recién segunda temporada”, externó Dippton.

Asimismo, la premiada actriz hizo un llamado al Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Turismo para que aúnen esfuerzos y la obra pueda ser presentada en las diferentes provincias del país.

“Es importante que las nuevas generaciones puedan presenciar la obra, porque gran parte de la historia de nuestros aborígenes, arauacos insulares que llamamos taínos, ha sido narrada por impresiones del primer momento de la colonia española y “Anaka-O-Na, alba y ocaso”, es una seria y profunda investigación que expone la realidad de una cacica, quien muestra nuestra hermosa herencia ancestral y la fortaleza de nuestra raza”, explicó Dippton.

La reconocida artista también aprovechó para agradecer el apoyo recibido, por el público y la prensa especializada, que se dio cita a la segunda temporada de “Anaka-O-Na, alba y ocaso”, que se presentó con rotundo éxito en la Sala Ravelo, del Teatro Nacional Eduardo Brito.

“Me siento muy agradecida, no sólo de los periodistas y críticos que valoraron de manera tan positiva la obra, si no también, de todas aquellas personas que nos acompañaron durante los dos días de funciones y que me habían pedido, insistentemente, que volviera a reponerla”, externó Dippton, también dramaturga de la pieza.

Más sobre “Anaka-O-Na, alba y ocaso”

La exquisita y original pieza, presentada por Teatro Talassa y Nileny Dippton Productions, con diseño de vestuarios de Bautista Sierra, combinó canciones y sonidos de instrumentos musicales indígenas de Ismael Valdez, tras 6 meses de investigación sobre sonidos y música original taina.

“Buscamos honrar la figura de Anacaona, cacica de Jaragua y Maguana, desde su nacimiento hasta su muerte en la Fortaleza Ozama, con una dramaturgia basada en investigaciones históricas profundas”, detalló la destacada actriz.

Nileny Dippton interpretó a la histórica cacica, encarnando 14 personajes, mientras que la niña actriz Néfer Galaxia (hija de Dippton), participó como invitada especial, encarnando cinco personajes.

Nileny también destacó que adentrarnos al mundo de Anacaona, nos permite reconocer el poder de la mujer de Quisqueya, desde sus orígenes.

“La preponderancia femenina en la isla, ha predominado en todos los estamentos, elevándola a niveles que en otras naciones son inalcanzables aún», afirmó.

“El primer nombre femenino de la isla- continúa Nileny- que emerge con gran fuerza en las crónicas antiguas, es el de ANACAONA, originalmente ANAKA-O-NA o ANNAKA-IOUNA, cacica de Jaragua y Maguana que formaban el territorio o reino de Bainoa, que abarcaba casi tres cuartas partes de la isla” y de las islas cercanas”.

Experiencia inmersiva, con tecnología de la era digital.

Nileny afirmó que la historia, narrada y vivida en una experiencia inmersiva, con tecnología de la era digital, significa un “antes y un después en lo que a nuestro personaje se refiere, insertándolo con fuerza en nuestra cultura actual”.

La talentosa artista también detalló que la pieza tiene efectos especiales y proyecciones que complementan escenas y que convierten esta pieza teatral en un hito para la cultura dominicana.

“Por igual, por razones de teatralidad y escénicas, tiene parte dramáticamente creadas con el fin de dar una secuencia lógica a la trama; asimismo, los cambios de etapas por medio a la luna y al sol, son muy importantes en interpretativos, así como el idioma arauaco predomina en todas las escenas de la obra”, externó.

Importancia del mensaje

En ese mismo tenor, Dippton explicó que el título «Alba y Ocaso» simboliza el nacimiento y declive de la cultura taína.

“El «alba» representa el florecimiento de la civilización indígena antes de la llegada de los colonizadores, mientras que el «ocaso» alude a la Masacre de Jaragua en 1503, cuando el gobernador español Nicolás de Ovando, traicionó a Anacaona y a los caciques que la acompañaban durante una celebración, quemándolos vivos y condenando a la cacica a la horca, meses después”, detalló.

“Este episodio -continuó Nileny-marcó el fin de la resistencia organizada taína y el inicio de la desaparición demográfica y cultural de los pueblos originarios; sin embargo, como señala Martínez, Anacaona trascendió la historia para convertirse en la máxima líder ancestral, no solo de la isla, sino de una región que incluía Puerto Rico, Cuba parte de Jamaica e islas cercanas”.