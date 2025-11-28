“Organizaciones patrióticas estallan contra Abinader y denuncian entrega de la soberanía dominicana para operaciones militares de EE. UU.”

Por Cinthia Polanco

En un estallido colectivo de indignación patriótica, más de una treintena de organizaciones sociales, políticas y populares denunciaron lo que consideran la más grave entrega de la soberanía dominicana en tiempos recientes.

Durante una rueda de prensa convocada en la mañana de hoy en la avenida Independencia, los voceros de estas entidades advirtieron que la autorización para que Estados Unidos utilice la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas como plataforma militar coloca al país en la línea de fuego de intereses extranjeros.

Los organismos firmantes acusaron al presidente Luis Abinader de arrodillar a la nación ante el poder imperial y convertir el territorio dominicano en punta de lanza para una eventual agresión contra Venezuela.

A continuación, el texto íntegro de la rueda de prensa.

Organizaciones patrióticas, sociales y políticas de República Dominicana. repudiamos la decisión inconstitucional del presidente Luis Abinader de entregar la soberanía de la nación a Estados Unidos, y que este país imperialista use la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas como plataforma de operaciones de guerra para agredir a la República Bolivariana de Venezuela. ¡DENUNCIAMOS QUE EE. UU. USARÁ ADEMÁS, TODOS LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS QUE NECESITEN PARA DESTRUIR A VENEZUELA COMO lo hizo con IRAK Y LIBIA. ¡Ya la Armada Yankis opera el puerto de Manzanillo, en la estratégica provincia de Monte Cristi!

El ciudadano presidente Luis Abinader ha consumado una nueva afrenta contra la Carta Magna, la historia y la dignidad de la República Dominicana. Esta concesión vergonzosa, presentada bajo el pretexto de una supuesta cooperación antidrogas, vuelve a colocar nuestro territorio como cabeza de playa para operaciones militares de Estados Unidos, en continuidad con la muy colonialista, doctrina Monroe, “América para los americanos del norte”. Un acto de sometimiento como este, solo puede despertar la justa indignación patriótica de los y las que honran la memoria de quienes defendieron esta tierra frente a las CANALLESCAS invasiones de Estados Unidos de 1904, 1916 y 1965.

Abinader y su equipo jurídico han interpretado amañadamente el artículo 260 de la Constitución para justificar el inconstitucional Decreto 500-25, igual con mentiras aplican los acuerdos Balaguer de 1995 e Hipólito del 2003, creando a la medida las “bases legales” para arrodillar a la Nación Dominicana ante las falsas narrativas del gobierno de Donald Trump. Con ese decreto, han “legalizado” lo que ilegaliza claramente el artículo 3 de la Constitución, que consagra la “inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana”. Esa decisión de Abinader viola la soberanía nacional y agrede la soberanía venezolana. Nos ha convertido en “colaboracionistas” del imperio de Estados Unidos, “que llenará de nuevo de sangre a nuestra Abya Yala -América-” con falsedades, como la de “INVADIR PARA SALVAR VIDAS” usada en Abril de 1965, una agresión que nuestro pueblo no olvida.

El Ciudadano que ocupa el Palacio de Gobierno, ha reducido a República Dominicana a una colonia del imperio del norte, lo cual demuestra que carece de firmeza y decoro, contrario al antiimperialista Francisco Alberto Caamaño y su propio padre, José Rafael Abinader -ministro de Finanzas del Gobierno en Armas de Caamaño-. Nadie cree las justificaciones sobre narcotráfico; su gobierno entreguista y lacayo es precisamente el que más “narcotraficantes” ligados al gobierno ha extraditado al mismo imperio que mata con misiles a humildes pescadores en el mar Caribe, mientras los acusa falsamente de narcotráfico y con esas mentiras imperiales pretenden robarle al pueblo venezolano sus riquezas, como el petróleo y el oro, además de montar un gobierno títere como el de Abinader en Venezuela.

Reafirmamos nuestro respaldo al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que preside Nicolás Maduro Moros, todo nuestro respaldo al BRAVO PUEBLO Venezolano. El presidente Abinader no representa los intereses nacionales de República Dominicana; se ha colocado al margen de la Constitución, del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas:

Como organizaciones del pueblo JAMÁS APOYAREMOS UNA INTERVENCIÓN MILITAR CONTRA VENEZUELA. Jamás apoyaremos que el territorio dominicano sea usado como base militar para agredir a ningún país soberano, y mucho menos a una nación hermana como Venezuela.

¡FUERA YANQUIS DE REPÚBLICA DOMINICANA!

FUERA YANQUIS DE EL CARIBE

EL CARIBE ES ZONA DE PAZ!

Fuerza de la Revolución – FR- / Movimiento Caamañista -MC- / Partido Patria Para Todos -PPT- / Movimiento Popular Dominicano -MPD- / Movimiento de Izquierda Unida -MIU- / Partido Comunista del Trabajo -PCT- / Frente Amplio -FA-/ Fuerza Boschista -FB- / Gentío Político Social -GPS- / Movimiento Rebelde -MR- / Asamblea de los Pueblos del Caribe -Capítulo Dominicano- / Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, inc. / Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela / Museo de la Dignidad / Movimiento de Campesinos Las Comunidades Unidas -MCCU- / Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos / Internacional Anti-Fascista -Capítulo Rep. Dominicana- / Acción Afro-Dominicana / Agenda Solidaridad, RD / Internacional Antiimperialista de los Pueblos -Capítulo Dominicano- / Alba Movimientos -capítulo RD- / CLOC Vía Campesina -capítulo RD- / Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao / Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís / Asamblea de los Pueblos de El Caribe -capítulo RD- / Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó /