Fuente Externa

Santo Domingo, República Dominicana -. La Plataforma Convergencia Ciudadana, dirigida por Manolo Pichardo, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, realizó su segunda reunión extraordinaria en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, con la participación de los representantes de los movimientos políticos nacionales e internacionales que la conforman.

En apenas su primer trimestre de formación, Convergencia Ciudadana ha logrado agrupar nueve movimientos políticos que respaldan la candidatura presidencial del partido Fuerza del Pueblo de cara a las elecciones del 2028, consolidándose como una de las estructuras de apoyo más activas y articuladas dentro del proyecto político que encabeza el expresidente Leonel Fernández.

Durante su intervención, el presidente de Convergencia Ciudadana, Manolo Pichardo, destacó que “el temperamento social se encuentra alterado por la falta de respuestas del gobierno, lo que ha generado indignación ciudadana. El apoyo con el que contaba el gobierno hace apenas un año se está desplomando, y eso está evidenciado en todas partes, incluidos los estudios de mercado más recientes. La realidad es que la Fuerza del Pueblo ha iniciado su camino hacia la toma del poder político en 2028”.

Los movimientos representados en la reunión fueron: El Regreso de Leonel, República Fuerte con Leonel, Ven Conmigo, Juventud en Acción con Leonel, Nuevo Movimiento Obrero con Leonel, Convergencia de la Fe, Cinéfilos con Leonel, Hombres y Mujeres con Leonel, y Movimiento Las Cayenas con Leonel.

La reunión contó con la presencia de los miembros de la dirección ejecutiva de la Plataforma: Manolo Pichardo, presidente; Elena Mejía, secretaría general; Kenia Polanco, directora de comunicaciones; Paola Santana, directora de medios y canales digitales; Patricia Sánchez, departamento de comunicaciones; Carlos Sánchez, encargado de organización

Convergencia Ciudadana reafirma su compromiso de seguir trabajando por la articulación de fuerzas sociales y políticas que promuevan el cambio y la consolidación democrática del país, bajo los principios de participación, transparencia y vocación de servicio.