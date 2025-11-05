Por Roberto Perez

SANTIAGO.- Miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Sección de Investigación de Delitos contra la Propiedad del destacamento del sector Mari López, apresaron en la tarde de ayer al nombrado José Miguel de León Paredes, de 32 años de edad, por tener en su contra una orden de arresto, acusado de presunto abuso sexual contra una menor.

La detención fue realizada, tras una investigación relacionada con la denuncia de la madre de una menor de 13 años de edad, quien reportó que su hija había sido víctima de presunto abuso por parte del detenido.

De acuerdo con el reporte policial, la denunciante manifestó que el acusado mantenía comunicación con la menor a través de redes sociales y que, según las declaraciones de la víctima, existieron contactos físicos indebidos durante el tiempo en que sostuvo relación con el denunciado.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes de ley, mientras se continúan las investigaciones en torno al caso.