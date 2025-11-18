PN y Ministerio Público tras la pista de hombre acusado de asesinar a madre e hija en Brisa del Este

Fuente externa

La Policía Nacional investiga un lamentable incidente conocido la tarde de hoy en una vivienda ubicada en la calle Mi Esfuerzo, sector Brisa del Este, Santo Domingo Este, donde fueron encontradas sin vida madre e hijas, de 45 y 17 años, respectivamente.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público fueron notificadas alrededor de las 2:00 de la tarde en torno a que en el referido lugar se hallaron los cuerpos de María Morillo Morillo, de 45 años, y su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, ambas con diagnóstico de heridas múltiples por arma blanca, conforme a las actas de levantamiento de cadáveres.

En el mismo hecho resultó herida una niña de 7 años, cuya identidad se hace reserva, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud por heridas corto-penetrantes en ambos brazos. La Policía y el Ministerio Público esperan los resultados del INACIF para establecer hora aproximada de muerte.

De acuerdo con los reportes preliminares, obtenidos mediante entrevistas y levantamientos, como presunto autor del doble homicidio es señalado José Francisco Montero Encarnación, de 36 años. Se desconoce, por el momento, el vínculo del presunto autor del doble homicidio con las víctimas.

La situación fue descubierta por la señora Berenise Morillo Morillo, hermana de la hoy occisa, quien al llegar a la vivienda alrededor de las 2:00 de la tarde encontró la puerta entreabierta y, al entrar, observó a su sobrina herida y, en una habitación, los cuerpos sin vida de sus familiares.

La Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las investigaciones para el esclarecimiento total del caso y la localización del presunto agresor, a fin de apresarlo y someterlo a la justicia.