Poder Judicial suspende labores presenciales en DN y Santo Domingo por lluvias

Por PJ

El Poder Judicial informa que suspende para este miércoles 8 de abril las labores jurisdiccionales y administrativas presenciales en los Departamentos Judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo, como medida preventiva ante las condiciones climáticas. Las audiencias presenciales serán reprogramadas por los tribunales conforme a las reglas de cada materia, mientras que las audiencias virtuales se mantendrán sin cambios. Asimismo, se garantizará el acceso continuo para trámites y consultas a través del portal Justicia.gob.do.

COE eleva alertas: 3 provincias en amarilla y 12 más el Distrito Nacional en verde por lluvias En los demás departamentos judiciales, el servicio se ofrecerá de manera regular, tanto en modalidad presencial como virtual. Se exhorta a los jueces/zas a tomar en cuenta los incidentes que pudiesen presentar los/as abogados/as por traslados.

Las Oficinas de Atención Permanente y sus correspondientes áreas de apoyo continuarán laborando para atender asuntos de su competencia y tramitar al tribunal competente cualquier asunto de urgencia.

Se precisa que el personal habilitado para teletrabajo continuará desempeñando sus funciones de manera regular, garantizando así la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

La disposición del Consejo del Poder Judicial aplica para el Registro Inmobiliario y la Escuela Nacional de la Judicatura.