Por Roberto Perez

SANTIAGO.= La Policía Nacional informa que fue arrestado el nombrado Felipe Genao, alias “La Percha”, de 61 años de edad, acusado de provocar la muerte por herida de arma blanca del ciudadano Antonio Cordero González, alias “Nando”, de 52 años, en un hecho ocurrido la madrugada del viernes 15 de agosto de 2025, en el mercado del sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad.

De acuerdo con versiones recabadas por las autoridades, el incidente se originó tras una acalorada discusión entre la víctima y el agresor, motivada por conflictos personales previos.

Ambos laboraban en el referido mercado como carniceros.

La discusión se habría iniciado luego de que el agresor alegara haber sido agredido físicamente por la víctima.

Según testigos, antes de fallecer, la víctima identificó a “La Percha” como la persona que le infirió la herida mortal.

Al lugar se presentó personal de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen (Policía Científica), quienes realizaron la documentación fotográfica correspondiente. No se colectaron evidencias materiales en la escena.

La víctima figura en el sistema policial con tres registros, incluyendo uno por tentativa de homicidio, fechado el 23 de abril de 2009.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines legales correspondientes.

En tanto, Felipe Genao alias “La Percha” fue puesto a disposición del Ministerio Público para el debido proceso judicial.