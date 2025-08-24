Policía Nacional apresa “El Tuerto” y “Papacito” en flagrante delito por presunto fraude con tarjetas bancarias en Santiago

Fuete externa

SANTIAGO.- Agentes policiales adscritos a la Sección de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento del sector Junta de los Dos Caminos, informaron el arresto en flagrante delito de dos individuos implicados en actividades ilícitas relacionadas con el uso indebido de tarjetas bancarias.

Los detenidos fueron identificados como Yendel Alexis Bernal Medina alias El Tuerto, e Ismael Vizcaíno alias Papacito, residentes en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

El arresto se produjo en las instalaciones de un supermercado, ubicado en el sector El Embrujo, donde los individuos fueron sorprendidos por miembros del personal de seguridad del establecimiento.

Durante el operativo, se les ocuparon dos celulares y más de 30 tarjetas bancarias de diferentes entidades financieras, algunas de las cuales estaban a nombre de terceras personas.

Las investigaciones preliminares indican que los arrestados presuntamente se dedican a intercambiar tarjetas bancarias a usuarios desprevenidos en cajeros automáticos, mediante técnicas de distracción y engaño.

Tanto los detenidos como las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes.