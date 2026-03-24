Policía Nacional apresa hombre por incendio donde murió su pareja en Maquiteria, SDE

Fuente externa

Agentes de la policía apresaron a un hombre señalado como el presunto responsable de provocar un incendio en una vivienda donde resultó fallecida su pareja sentimental, en un hecho ocurrido la mañana de este lunes 23 de marzo en el sector Maquiteria, Santo Domingo Este.

El detenido es Gelín Manolín Félix Vargas, de 47 años, quien fue arrestado tras una rápida intervención policial, luego de ser identificado como el presunto autor del incendio registrado alrededor de las 10:00 de la mañana en el apartamento 2A de un residencial ubicado en la avenida San Vicente de Paúl.

En el siniestro perdió la vida su pareja, Alenni Pineda, de 42 años, a consecuencia de las graves quemaduras sufridas.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, el detenido habría provocado de manera intencional el incendio que ocasionó la muerte de la víctima, quien era madre de dos hijas, de 11 y 20 años.

El informe indica que unidades policiales y de investigación se presentaron de inmediato en la escena, donde realizan el levantamiento de evidencias, entrevistas a testigos y otras diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Como parte del proceso investigativo, las autoridades también verifican versiones de residentes en la zona que aseguran haber escuchado una detonación similar a un disparo previo al incendio, lo cual forma parte de las líneas de investigación en curso.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en proceso investigativo y que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.