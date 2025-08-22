PN-MILITARES

Policía Nacional arresta a “Bebo”, presunto autor de robo e incendio en residencia de Navarrete

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco22 agosto, 2025

Fuente externa

SANTIAGO.- Agentes de la División de Investigación Criminal (DICRIM) en el municipio de Navarrete arrestaron a Héctor Enrique Toribio Contreras, aliasBebo”, de 38 años, en cumplimiento a una orden de arresto, acusado de presuntamente participar en un robo e incendio ocurrido el pasado 11 de agosto en una residencia del sector Portela, en dicha localidad.

El detenido está siendo vinculado a un hecho delictivo perpetrado en horas de la noche, cuando desconocidos ingresaron de manera forzosa a la vivienda, desmontando las hojas de cristal de una ventana.

Una vez dentro, incendiaron de forma intencional la habitación principal, la cual resultó completamente destruida.

Además del incendio, la denunciante reportó el robo de varias prendas de valor que se encontraban en una caja metálica, incluyendo dos cadenas de oro, tres anillos, un guillo de niña, una pulsera tipo Pandora, varios aretes y otras piezas de plata.

El incendio fue controlado por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Navarrete, evitando que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

El arrestado fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Compartir:
Puede interesarle:  Así fue la "incursión" de madrugada de la PN al campamento de los verdes en SDE + Vídeo
Etiquetas
Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco22 agosto, 2025
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Diseñado por Jpwebs.net
Botón volver arriba

Terms and Conditions - Privacy Policy