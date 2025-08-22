Policía Nacional arresta a “Bebo”, presunto autor de robo e incendio en residencia de Navarrete
SANTIAGO.- Agentes de la División de Investigación Criminal (DICRIM) en el municipio de Navarrete arrestaron a Héctor Enrique Toribio Contreras, alias “Bebo”, de 38 años, en cumplimiento a una orden de arresto, acusado de presuntamente participar en un robo e incendio ocurrido el pasado 11 de agosto en una residencia del sector Portela, en dicha localidad.
El detenido está siendo vinculado a un hecho delictivo perpetrado en horas de la noche, cuando desconocidos ingresaron de manera forzosa a la vivienda, desmontando las hojas de cristal de una ventana.
Una vez dentro, incendiaron de forma intencional la habitación principal, la cual resultó completamente destruida.
Además del incendio, la denunciante reportó el robo de varias prendas de valor que se encontraban en una caja metálica, incluyendo dos cadenas de oro, tres anillos, un guillo de niña, una pulsera tipo Pandora, varios aretes y otras piezas de plata.
El incendio fue controlado por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Navarrete, evitando que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.
El arrestado fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.