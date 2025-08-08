Por Roberto Perez

SANTIAGO.- La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informa el arresto de una mujer acusada de provocar un incendio en un establecimiento comercial, ubicado en el sector La Cruz de de Mary López de esta ciudad.

Se trata de Juana Cruz Paulino de Lantigua alias Juanita, de 42 años, quien fue detenida la noche del miércoles 6 de agosto del presente año, en cumplimiento a una orden judicial en su contra.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por el propietario de la tienda, ubicada en la avenida Mirador del Yaque, el hecho ocurrió el pasado 5 de julio de 2025, alrededor de las 12:00 del mediodía, mientras el establecimiento se encontraba abierto al público.

Según el testimonio y las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, la imputada, quien laboraba como conserje en el negocio, habría aprovechado su horario de almuerzo para regresar al lugar con una funda en las manos, rociar gasolina en las inmediaciones de una puerta de acceso, prender fuego intencionalmente al área y luego huir de la escena.

Estas acciones también fueron registradas por cámaras de seguridad de un vecino, donde se le observa portando un pasamontañas.

El hecho fue advertido por un chofer del transporte público que pasaba por el lugar, lo que permitió que dos empleadas presentes alertaran de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, logrando evitar mayores daños materiales y posibles consecuencias humanas.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, por presunta violación al artículo 434 del Código Penal Dominicano, que tipifica el delito de incendio intencional.