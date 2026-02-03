Presentan CITY Las Terrenas en FITUR y felicitan a RD por el éxito en la feria

Por Moisés González

Madrid, España.– En el marco de la feria turística FITUR 2026, fue presentado el proyecto CITY – Lujo, Bienestar y Estilo, una propuesta de desarrollo turístico concebida para elevar el estándar de hospitalidad en Las Terrenas, en respuesta al crecimiento sostenido del turismo y a la necesidad de ampliar la oferta de servicios e infraestructuras orientadas tanto a visitantes nacionales como internacionales.

De acuerdo con los empresarios Doménico Piacquadio CEO del proyecto y Lucio Nerbutti, corredor del proyecto para España, esta iniciativa nace con la visión de aportar valor al destino, elevar la experiencia turística y alinearse con los más altos estándares internacionales de calidad, bienestar y sostenibilidad.

El eje central del desarrollo es Hotel Suites CITY, un concepto premium diseñado para ofrecer una experiencia de alojamiento de alto nivel, donde el confort, la arquitectura contemporánea y los servicios especializados se integran para transformar la experiencia del viajero. Más que un espacio para hospedarse, el proyecto se concibe como un entorno destinado al disfrute, el descanso y la vida social.

CITY se proyecta como un complejo de experiencia integral que fusiona hospitalidad, bienestar, comercio y estilo de vida en un solo entorno. La iniciativa contempla suites exclusivas, locales comerciales cuidadosamente seleccionados, piscina estilo resort, bar, restaurantes, spa & wellness, canchas de pádel, anfiteatro y un boulevard diseñado para el paseo y la interacción social.

Sostenibilidad como sello de excelencia

Uno de los pilares fundamentales del proyecto CITY es la sostenibilidad, asumida como un compromiso real con el futuro del destino. En ese sentido, se integrarán tecnologías avanzadas orientadas a maximizar el ahorro energético y optimizar la producción de energía eléctrica, reduciendo el impacto ambiental y elevando la eficiencia operativa del desarrollo.

Asimismo, el diseño urbanístico prioriza el respeto por el entorno natural, ya que el edificio ocupará solo el 30 % del área total del terreno, preservando amplias zonas verdes, espacios abiertos y un paisajismo integrado. Este enfoque no solo protege el medio ambiente, sino que también promueve un entorno más saludable, agradable y armónico, elevando la calidad de vida tanto de residentes como de visitantes.

En el mismo escenario de FITUR, representantes del sector turístico felicitaron al ministro de Turismo, David Collado, por los resultados alcanzados por la República Dominicana, destacando la sólida proyección internacional del país, el fortalecimiento de la Marca País y el posicionamiento del destino dominicano en los principales mercados emisores.

Como parte de la visión integral del grupo desarrollador, también fue destacado el proyecto Nordeste Sostenible, una iniciativa orientada a la valorización de residuos y la producción de energía eléctrica, con el objetivo de posicionar la región como referente en economía circular, manejo responsable de desechos sólidos y turismo sostenible de bajo impacto ambiental.