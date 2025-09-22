Presidencia y alcaldesa Wendy Cepeda supervisan trabajos en la Barrera de Salinidad”

Por Anderson Concepción

Gran encuentro hoy en la Barrera de Salinidad: la alcaldesa Wendy Cepeda, acompañada de su equipo de trabajo, recibió al señor presidente Luis Abinader Corona, quien vino al acueducto Barrera de Salinidad, en El Naranjo, para supervisar los avances de los trabajos. 🚰🏗

Durante la visita, la alcaldesa sostuvo un diálogo cordial con el presidente, compartiendo temas de gran interés para el Distrito Municipal San Luis, especialmente relacionados con la mejora del suministro de agua potable y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, medidas que beneficiarán a miles de familias de Santo Domingo Este y Norte.

Es importante recordar que la obra de ampliación de la Barrera de Salinidad tiene una inversión de aproximadamente USD 142 millones, aportados por el Gobierno dominicano y organismos internacionales. Se busca aumentar la capacidad de producción de agua del sistema, así como mejorar la reserva hidráulica y la calidad del servicio, para garantizar abasto confiable en momentos de alta demanda.

Con esta supervisión, reafirmamos nuestro compromiso institucional de trabajar con transparencia, eficiencia y responsabilidad, velando siempre por el bienestar común de nuestra población.

