Fuente Externa

Santo Domingo. – Con la presencia del presidente Luis Abinader, la República Dominicana, a través del Ministerio de Turismo, firmó un histórico acuerdo con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), que coloca al país entre los cinco destinos estratégicos más importantes para el turismo de cruceros en la región.

La firma de este acuerdo que además fortalecerá la llegada de cruceristas, significa un aumento de la inversión extranjera y mayor posicionamiento del país como referente regional en este importante segmento del turismo. En el acto se anunció además que, la República Dominicana será sede del PAMAC Cruise Summit 2026, una conferencia exclusiva para ejecutivos de líneas de cruceros miembros de la FCCA.

El convenio, suscrito por el ministro de Turismo, David Collado y el presidente de la FCCA, Adam Ceserano, consolida una alianza de alto nivel entre República Dominicana y la FCCA, y refuerza la visión estratégica del Estado dominicano de continuar impulsando el turismo de cruceros como motor de desarrollo económico, empleabilidad, competitividad internacional y cohesión territorial.

Tras concluir la firma del convenio, el presidente Abinader conversó con los medios de comunicación, donde resaltó el notable crecimiento del turismo de cruceros en el país, señalando que la cantidad de cruceristas que arriban al territorio nacional se ha duplicado en los últimos años, convirtiéndose en una de las áreas más importantes para el desarrollo del sector turístico.

Destacó que ya están en funcionamiento importantes puertos como Taino Bay, en Puerto Plata, y Cabo Rojo, en Pedernales, los cuales han impulsado significativamente la llegada de turistas por vía marítima y comunicó que, se encuentran en construcción los puertos de Samaná, Arroyo Barril y Barahona, este último desarrollado directamente por el Gobierno.

También, adelantó que están en proceso de planificación dos nuevos puertos de cruceros, entre ellos uno en Manzanillo, donde actualmente se desarrolla una zona industrial y logística con la instalación de plantas generadoras de electricidad e industrias complementarias.

“El turismo de crucero está en su mejor momento y estará todavía mucho mejor en los años que vienen”, expresó el presidente, al destacar el compromiso del Gobierno con la diversificación y fortalecimiento del turismo, en beneficio del desarrollo económico nacional.

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que, gracias a la visión y al respaldo del presidente Abinader, la República Dominicana será sede en 2026 del PAMAC, el encuentro más importante de la industria de cruceros del Caribe, al tiempo que, resaltó que 2024 marca el mejor año del turismo de cruceros en la historia del país, con más de 2.6 millones de visitantes de enero a julio, superando ampliamente los niveles prepandemia y proyectó que República Dominicana alcanzará los 12 millones de turistas este año, con un crecimiento proyectado del turismo de cruceros entre un 7% y 9%.

En tanto que, el presidente de la FCCA, Adam Ceserano, destacó el desarrollo sin precedentes del turismo de cruceros en República Dominicana como algo que no se había visto en el Caribe y en América Latina, resaltando que el país ya cuenta con siete puertos y otros en camino. “República Dominicana está con todo en el turismo de crucero”.

Agradeció al presidente Abinader y al ministro Collado por su liderazgo, reafirmando el compromiso de la FCCA con esta alianza que, según dijo, marcará un antes y un después: “Estamos aquí para anunciar algo grande, muy grande: la República Dominicana se convertirá en un destino muy grande y muy importante en el turismo de cruceros”.

Asimismo, el presidente de los taxistas Turísticos en la terminal Taíno Bay, Felix de Aza, agradeció a la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe por confiar en un país seguro y hospitalario como República Dominicana, donde el turismo impulsa la economía local gracias al trabajo del gobierno, el Ministerio de Turismo y quienes brindan servicio directo a los visitantes.

Vigencia y alcances del acuerdo

Este acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, extendiéndose por un período de 17 meses, señala la incorporación de República Dominicana como uno de los cinco socios estratégicos presidenciales de la FCCA a nivel regional, así como, organización de reuniones estratégicas privadas con altos ejecutivos de las líneas de cruceros (presidentes, vicepresidentes y directores), enfocadas en el desarrollo de servicios, productos, oportunidades de abastecimiento local, nuevos itinerarios y generación de empleos.

También, establece la ejecución de una estrategia nacional para la inserción laboral de talento dominicano en la industria de cruceros, visitas técnicas de evaluación lideradas por ejecutivos de líneas de cruceros, enfocadas en revisar la experiencia del pasajero en los destinos del país y ofrecer recomendaciones para su mejora continua.

El acuerdo contempla, además, acceso prioritario a programas de capacitación profesional con AQUILA (Center for Cruise Excellence), la participación institucional de República Dominicana en eventos internacionales de alto nivel, incluyendo talleres, paneles y foros en espacios como Seatrade Cruise Global 2026 y otros encuentros organizados por la FCCA.

El convenio incluye presencia destacada de República Dominicana en campañas internacionales de promoción, y la celebración en territorio dominicano de la Conferencia de Miembros Platinos de la FCCA en 2026, evento que reunirá a los más altos tomadores de decisión de la industria y permitirá promover de forma directa las oportunidades que ofrece el país.

Estuvieron presentes el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de BanReservas, Ysidro García; los presidentes, de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella; del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro campos; de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan «Papo» Bancalari; los directores, de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; de Politur, Minoru Matsunaga; del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD; del Puerto Turístico de La Romana, Luis Emilio Rodríguez, de la Asociación de Aeropuertos, Antonio Yapor y el vicepresidente del Área de Turismo del Banco Popular Dominicano y presidente del Cluster Turístico de Santo Domingo, Juan Manuel Martín de Oliva.

Dirección de Prensa del Presidente